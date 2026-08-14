Nicolás Otamendi confía que River revertirá su crisis ante Argentinos Juniors: “Tenemos que dar la cara”

El capitán millonario dio una breve conferencia de prensa en la que dejó varios testimonios alentadores en la previa de un trascendental partido en Núñez.

Este viernes, a dos días del compromiso entre River y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, Nicolás Otamendi decidió romper el silencio que sostenía el plantel millonario y tomó la palabra en una escueta e improvisada conferencia de prensa post entrenamiento.

El equipo dirigido por Chacho Coudet busca revertir la crisis que atraviesa actualmente, en la que lleva cinco derrotas consecutivas en el plano local entre el torneo y la Copa Argentina. Cabe destacar que fue eliminado en dicho certamen y marcha último en el Clausura, siendo el único participante sin puntos.

En sus testimonios, Otamendi repitió los conceptos en los que se apoya todo el plantel de River para dar vuelta esta situación, alegando que se encuentran trabajando de manera correcta, con optimismo y viendo como positiva la postergación del partido ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana.

“Que se suspendiera el partido del miercoles nos vino bien para entrenarnos mejor, ensamblar mejor el equipo e intentar salir cuanto antes de esta difícil situación. Tenemos que dar la cara, tenemos la mentalidad y la confianza de que vamos a revertirla. Hay que trabajar puertas adentro y en silencio”, comenzó.

"LA ÚNICA FORMA EN QUE VAMOS A CONSEGUIR LOS RESULTADOS ES TRABAJANDO EN SILENCIO"



🗣️ Nicolás Otamendi



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Luego, fue consultado sobre la conferencia que Stefano Di Carlo dio en la semana, donde se refirió a las palabras que el propio Otamendi había dicho sobre la forma de trabajo en esta crisis: “Estamos unidos con el Chacho y el Presidente. De esta situación salimos todos juntos, teniendo una conexión con todas las partes. Tenemos que plantar cara y trabajar en silencio”, añadió el capitán de River.

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Además, en la previa del partido ante Argentinos, le dejó un mensaje a los hinchas de River: “Es entendible como están. El hincha demanda resultados y somos concientes de eso. Está claro que tenemos que mejorar, el equipo está bien, está todo bien con el Chacho y con el presidente. No hay patas rotas, como se viene diciendo. Hay que empezar a sumar, le digo al hincha que disfrute, que sepa que nosotros vamos a dejar todo e intentar que se vuelvan a enganchar con el equipo“.

Cuándo se juega River – Argentinos

El partido entre el Millonario y el Bicho de La Paternal, puntero y con puntaje perfecto, se jugará este domingo 16 de agosto desde las 18:00 en el Estadio Monumental. Se podrá sintonizar mediante ESPN Premium.

La previa de River – Argentinos: todo lo que tenés que saber