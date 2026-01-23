La decisión de Racing con Marcos Rojo en medio de su posible regreso a Estudiantes

Racing sumó tres refuerzos para este mercado de pases, donde Damián Pizarro está próximo a llegar. El delantero chileno arribaría a Argentina durante la jornada del sábado para someterse a la revisión médica y luego firmar su vínculo, por un año, a préstamo y con opción de compra. Pero en medio de todo esto, Gustavo Costas perdió a varios jugadores.

Hasta el momento, fueron 19 las bajas que se originaron dentro de este mercado de pases, donde las principales salidas fueron las de Gabriel Arias, Luciano Vietto, Agustín Almendra, Facundo Mura y Adrián Balboa. Pero ahora, el que tiene chances de partir es Marcos Rojo.

El defensor de 35 años, nacido en la ciudad de La Plata, es pretendido por Estudiantes, que también sueña con Tomás Palacios. Sin embargo, BOLAVIP pudo saber que es un futbolista u otro. Los dos no llegarán al elenco dirigido por Eduardo Domínguez. Y en el mientras tanto, la Academia dio a conocer la lista de convocados para que los de Costas visiten a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En la nómina, Rojo no aparece. Si bien ya está recuperado del cuadro viral que le impidió viajar a Concepción para el amistoso ante Universidad de Chile, que finalmente se suspendió por los incendios forestales en las cercanías al estadio donde se llevaría a cabo el amistoso, los rumores crecen. A este mismo medio, desde las entrañas del club de Avellaneda le confirmaron que el ex Boca no tiene intención alguna de retornar a 1 y 57, y que su ausencia solo es por una cuestión táctica.

Ahora bien, hay una cuestión determinante: mientras el futbolista con pasado en Manchester United le manifiesta al cuerpo técnico y también a los dirigentes que no emigrará y que quiere quedarse a pelearla, algo que pretenden las autoridades, por lo bajo y a escondidas, negocia con Juan Sebastián Verón, quien ya le dejó bien en claro que, para retornar al Pincha, deberá pedirle disculpas públicas a los hinchas tras irse en plena pandemia y recalar en Boca. Por ahora, la novela continúa.

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que llegó a Racing, donde firmó un contrato por productividad (percibe su salario cada vez que firma planilla, por más que no dispute el encuentro), Marcos Marcos Rojo afrontó un total de ocho partidos. No convirtió goles ni aportó asistencias, recibió una amonestación y, dentro del campo de juego, presenció 440 minutos.

La posible formación de Racing vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Torneo Apertura

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa; Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

