Lautaro Martínez confirmó que volverá a Racing: “Es una promesa que le hice a mi familia”

A diario, el hincha de Racing le escribe por redes sociales a Lautaro Martínez rogándole que regrese a la institución. No es sencillo, principalmente porque se encuentra en Inter, donde es ídolo absoluto, está en un enorme presente y no deja de convertir goles. De hecho, viene de anotarle a Udinese para quedar a 116 anotaciones de Giuseppe Meazza, el máximo artillero en la historia del club.

Con un contrato que lo une al Neroazzurri hasta junio de 2029, el oriundo de Bahía Blanca sabe que este primer semestre del año será vital para llegar en gran forma al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, algo que no le ocurrió en el certamen que se disputó, en 2022, en Qatar. Pero más allá de lo que pasará a corto plazo, también piensa en su retorno hacia la ciudad de Avellaneda.

Uno de los grandes anhelos que tiene el Toro es poder volver a vestir la camiseta de la Academia, algo que confirmó durante las últimas horas: “A mi mujer le digo todos los días, ‘volver a Racing, volver a Racing’. Es un sueño que tengo, una promesa que le hice a mi familia, la de volver al club”, reveló en diálogo con AFA Estudio.

Fue en 2014 que llegó al primer equipo argentino campeón del mundo, donde se terminó de formar en el Predio Tita Mattiussi y luego dio el salto a Primera División, de la mano de Diego Cocca. Pero haciendo foco en su promesa, trasciende lo profesional y alcanza a sus hijos, Nina y Theo. “Les pongo la camiseta todo el tiempo porque me encantaría que ellos vieran lo que significa el fútbol para nosotros y lo que significa Racing en mi vida”, reflejando el profundo sentido de pertenencia que conserva.

“Me ha cambiado la vida, me dio la oportunidad de ser jugador profesional, estoy agradecido de por vida”, exclamó sobre lo que representa la institución, fundada en marzo de 1903, dentro de su vida. Y claramente, encendió la llama de la ilusión de todos los hinchas. Si bien no confirmó cuándo será su retorno, está más que claro que, en el corto o el largo plazo, sucederá.

El paso de Lautaro Martínez por Racing

Lautaro Martínez llegó a Racing desde su Bahía Blanca natal, donde comenzó a formarse en Liniers. Pero terminó con el camino de las Divisiones Inferiores en la institución de Avellaneda, en la que debutó como profesional el 31 de octubre de 2015, ingresando justamente por Diego Milito en el triunfo por 3-1 ante Crucero del Norte.

Después de pasar por inferiores, jugar en Reserva y dar el salto a la Primera División, el Toro mostró muchísima calidad, hizo notar su poderío ofensivo y estuvo muy cerca de ser convocado a la Selección Argentina para el Mundial de Rusia en 2018, ya que Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista preliminar. Finalmente, formó parte del recorte y se perdió la competencia. Hasta que se marchó a Inter de Milán, anotó 27 goles en 62 encuentros, además de que aportó 6 asistencias.