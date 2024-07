Leandro Romagnoli confesó por qué borró a una figura de San Lorenzo: "Pasaron cosas que no me gustaron"

San Lorenzo igualó 1-1 frente a Huracán, en el Nuevo Gasómetro, en lo que fue la reanudación de la Liga Profesional. Pero más allá de que los de Leandro Romagnoli no lograron quedarse con el clásico, el propio entrenador confesó por qué motivo descartó a uno de los mejores futbolistas del plantel.

A pesar de las cualidades futbolísticas de Cristian Ferreira, el DT de San Lorenzo decidió que no tendrá lugar dentro del equipo, y en la conferencia de prensa explicó los motivos que lo llevaron a tomar la tajante decisión, por lo que ahora el enganche que pertenece a River deberá resolver su futuro.

“Lo voy a decir ahora y por única vez: pasaron cosas que no me gustaron, que siento y sé que no se hacen. Hablé con los dirigentes y se tomó esa determinación”, indicó Romagnoli. Y la acción que no le pareció fortuita se produjo en medio del receso, donde los jugadores se tomaron un descanso y disfrutaron de sus vacaciones.

En el caso de Ferreira, mientras disfrutaba de una jornada de pesca junto a Cristian Tarragona, otro de los atacantes de San Lorenzo, posó en una foto con la indumentaria del Millonario, y que la compartió por medio de sus redes sociales, donde generó una enorme molestia entre los hinchas, los dirigentes y los integrantes del cuerpo técnico.

El contrato de Cristian Ferreira en San Lorenzo

Cristian Ferreira se encuentra a préstamo en San Lorenzo, y a partir del 1 de enero de 2025 deberá regresar a River, a menos que desde el Bajo Flores ejecuten la opción de compra, entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 2024. En ese caso, deberán desembolsar 1.5 millones de dólares por la mitad de la ficha.

La foto de Cristian Ferreira que molestó en San Lorenzo.

Las estadísticas de Cristian Ferreira en San Lorenzo

Con la camiseta de San Lorenzo, fueron 16 los partidos que afrontó Cristian Ferreira, quien convirtió 3 goles y aportó 2 asistencias.