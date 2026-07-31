Rapallini reveló por qué considera que un árbitro del fútbol argentino es el mejor del mundo: “Me llena mucho”

El gerente técnico arbitral de la AFA se deshizo públicamente en elogios con uno de los jueces que representó al país en el Mundial 2026.

Mientras el arbitraje argentino sigue bajo la lupa casi fecha tras fecha desde hace tiempo, paradójicamente también continúa acumulando reconocimiento a nivel global. Prueba de ello fue el Mundial 2026, donde la Argentina contó por primera vez con tres árbitros principales convocados para una misma Copa del Mundo gracias a Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez.

Y, con ese contexto como respaldo, quien ahora salió a destacar el nivel de los jueces nacionales fue Fernando Rapallini, Gerente Técnico Arbitral de la AFA, que no escatimó elogios hacia uno de ellos.

En una entrevista con Rambla Stream, Rapallini sorprendió al asegurar que considera a Facundo Tello como el mejor árbitro del planeta. Incluso, reveló que el bahiense estuvo muy cerca de recibir dos de las designaciones más importantes del fútbol internacional, aunque una cuestión reglamentaria terminó jugando en su contra.

“Tello es el mejor árbitro del mundo. Estuvo en consideración para la final del Mundial de Clubes y estuvo en consideración para la final del Mundial. Después llega Argentina y no se puede. Es un tipo que a mí me llena mucho cuando lo veo dirigir, muchísimo en todo sentido“, expresó Rapallini.

Facundo Tello fue elegido como el mejor del mundo por Rapallini.

Las declaraciones cobran todavía más relevancia al repasar el recorrido de Tello en los últimos años. El árbitro de 44 años viene consolidándose como uno de los jueces sudamericanos con mayor presencia internacional. Después de dirigir la final de la Copa Libertadores 2024, sumó experiencia en la liga de Arabia Saudita, participó de la Eurocopa y volvió a ser convocado para el Mundial 2026.

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En la cita mundialista disputada este año fue designado para los encuentros entre Canadá y Bosnia, Sudáfrica y Corea del Sur durante la fase de grupos, y posteriormente recibió la confianza de la FIFA para arbitrar el cruce de cuartos de final entre Francia y Marruecos, una de las series más importantes del torneo.

Según reveló Rapallini, ese rendimiento también lo puso entre los candidatos para dirigir la final del Mundial y la definición del Mundial de Clubes. Sin embargo, el hecho de que la Selección argentina continuara en carrera dejó sin efecto esa posibilidad.