La inesperada crítica de Erling Haaland a Facundo Tello tras el Francia vs. Marruecos del Mundial 2026

El noruego se pronunció en sus redes sociales durante el encuentro que protagonizaron galos y marroquíes. Qué dijo.

Facundo Tello fue protagonista del triunfo de Francia sobre Marruecos, incluso desde la previa. Con un buen desempeño, el árbitro sacó adelante un partido desafiante para él, aunque hubo lugar para alguna que otra crítica y una de ellas fue de Erling Haaland.

La decisión más importante que tomó el juez argentino fue el penal para los de Didier Deschamps, que luego Kylian Mbappé no pudo convertir por la buena respuesta de Yassine Bounou. Para el delantero noruego, que vio el encuentro por TV desde la concentración, el colegiado tuvo algo de responsabilidad.

“Tener que esperar 5 minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo“, escribió el goleador en su cuenta de Snapchat, en referencia al tiempo que pasó entre que el delantero recibió la infracción y su posterior remate a las manos del golero marroquí.

La responsabilidad de esa situación no fue de Tello, sino del VAR comandado por Hernán Mastrángelo, quien se tomó varios minutos para analizar una posible falta sobre Hakimi al inicio de la jugada y luego para constatar si la infracción sobre Kiki no fue una simulación.

L’Equipe aprobó a Tello

Una vez que culminó el encuentro, llegó el turno de las calificaciones, donde desde L’Equipe, uno de los periódicos más prestigiosos del país campeón del mundo en 1998 y 2018, puntuó el desempeño de Tello con 6 y destacó que “controló bien a los protagonistas del encuentro”.

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“En línea con las directrices arbitrales de la FIFA, Tello dejó jugar en la mayor medida posible, algo que pudo sorprender a Désiré Doué en su duelo con Achraf Hakimi durante la primera mitad”, añadieron los periodistas del periódico francés durante el análisis. Por otra parte, sostuvieron que “el árbitro argentino estuvo a la altura del acontecimiento”.

¿Cuándo, dónde y contra quién juega Francia la semifinal del Mundial 2026 tras eliminar a Marruecos?

Tras quedarse con una de las cuatro llaves de los cuartos de final del certamen mundialista, Francia deberá enfrentarse al ganador de España y Bélgica, que chocarán este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium, situado en Los Angeles.

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El juego correspondiente a la primera semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que tendrá a los franceses frente a los españoles o belgas, se disputará el martes 14 de julio, a las 16:00 horas de la República Argentina, en el AT&T Stadium de Dallas.