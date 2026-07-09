El periódico francés fue tajante con la puntuación que le otorgó al colegiado argentino tras el duelo ante los marroquíes.

Facundo Tello fue el árbitro de la victoria de Francia sobre Marruecos, que le sirvió a los comandados por Didier Deschamps para clasificarse a la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ahora aguarda por el ganador del cruce que protagonicen España y Bélgica.

Durante la previa al juego entre europeos y africanos, el foco estuvo centrado en el colegiado argentino, ya que en tierras francesas sacaron a la luz las polémicas que el nacido en Bahía Blanca tuvo a lo largo de su carrera. Pero, más allá de la opinión pública, Pierluigi Collina hizo oídos sordos y lo designó para el juego.

Facundo Tello fue el árbitro de Francia – Marruecos. (Getty Images)

El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA confiaba ciegamente en Tello, y el árbitro le respondió con una buena actuación. Más allá de que Kylian Mbappé se quejó de la sanción del penal en favor de los galos, donde sostuvo que falló el remate por el ida y vuelta del argentino. “Fue difícil porque hubo una confusión”, dijo, a lo que añadió: “El árbitro me dijo primero que había penal. Me preparo. Después viene y me dice que quizás no había penal”. Y allí completó: “Me desconcentró. No había vivido una situación así”.

Una vez que culminó el encuentro, llegó el turno de las calificaciones, donde desde L’Equipe, uno de los periódicos más prestigiosos del país campeón del mundo en 1998 y 2018, puntuó el desempeño de Tello con 6 y destacó que “controló bien a los protagonistas del encuentro”.

“En línea con las directrices arbitrales de la FIFA, Tello dejó jugar en la mayor medida posible, algo que pudo sorprender a Désiré Doué en su duelo con Achraf Hakimi durante la primera mitad”, añadieron los periodistas del periódico francés durante el análisis. Por otra parte, sostuvieron que “el árbitro argentino estuvo a la altura del acontecimiento”. Aunque hubo un momento en el que aprovecharon para quejarse: “De todos modos, podría haber añadido más tiempo de descuento: los cinco minutos en la primera parte y los seis en la segunda parecieron insuficientes teniendo en cuenta las interrupciones y las pausas de hidratación”, relataron.

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Facundo Tello dirigió en Francia – Marruecos. (Getty Images)

Polémicas de Facundo Tello

Marruecos 1–0 Portugal

Si bien su desempeño en Mundiales fue muy bien considerado puertas adentro, la última aparición de Tello en un partido decisivo de Mundial terminó con unas polémicas declaraciones de Pepe. El central de Portugal, enfurecido por la eliminación de su equipo ante Marruecos, culpó al árbitro argentino.

“Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido“, declaró el por aquel entonces zaguero de los lusos y continuó: “No vio la jugada que podía haber sido penal a Bruno Fernandes. tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona“.

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Racing 2–1 Boca

En Europa, donde repercutió mucho la decisión de designar a Tello, se hicieron eco de un encuentro correspondiente al Trofeo de Campeones 2022, protagonizado por Racing y Boca. Dicho encuentro, que terminó en victoria agónica de la Academia en la prórroga, terminó con diez futbolistas expulsados por diferentes motivos.

Tello cerró aquella tarde con 7 rojas para Boca (dos fueron para suplentes) y 3 para Racing (1 para un suplente). Esto provocó que el compromiso se terminara antes de tiempo, debido a que el Xeneize no tenía la cantidad mínima de futbolistas en el campo de juego para continuar con el partido.

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Las primeras rojas fueron para Sebastián Villa y Johan Carbonero, enviados a las duchas por pelearse entre sí sobre el final de los 90′. Luego, Alan Varela dejó al equipo de la Ribera con 9 por segunda amarilla. Sobre el final, Carlos Alcaraz se fue expulsado por gritar su gol agónico frente a la tribuna de Boca, que derivó en un tumulto que arrojó consecuencia una tarjeta roja directa para Luis Advíncula.

En tiempo de descuento, Frank Fabra también fue excluido por segunda amarilla y luego le tocó a Darío Benedetto, que hizo gestos que daban a entender que Tello estaba “comprado”. Por ese motivo, Boca terminó con solo seis futbolistas en campo y el partido tuvo que darse por finalizado.

Boca 1 (4) – River 1 (2)

De las polémicas anteriormente mencionadas, esta es la única donde hay un error claro y manifiesto de Tello. En este compromiso, Boca abrió la cuenta con un gol de Carlos Tevez, que antes de anotar cargó por la espalda a Jonathan Maidana. Dicha infracción no fue detectada por el juez ni sus asistentes y, al haber sido previo a la llegada del VAR al país, el gol fue convalidado.

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En el segundo tiempo de ese juego, el árbitro tampoco expulsó al propio Maidana por un patadón sin pelota al mismísimo Tevez. Dicho compromiso finalizó 1 a 1 (Julián Álvarez marcó para River) y luego fue el Xeneize quien se impuso en los penales.