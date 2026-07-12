La decisión de FIFA con los árbitros argentinos en el Mundial 2026

En vísperas de las semifinales entre Argentina e Inglaterra y también España y Francia, el ente fue tajante con los jueces.

La Copa del Mundo 2026 está en su última recta y solamente quedan 4 países en pie, que se enfrentarán por las semifinales para definir a los dos que lucharán por el título el próximo domingo 19 de julio, en el partido estelar que paraliza al ambiente. En ese sentido, la FIFA tomó una contundente decisión: liberaron a los árbitros argentinos.

Cabe recordar que hubo 9 jueces albicelestes a cargo de impartir justicia durante el Mundial organizado entre Estados Unidos, México y Canadá, que está a punto de terminar. De hecho, es la primera vez en la historia que fueron 3 colegiados principales, lo que marcó un récord inédito para las autoridades que habitualmente se desempeñan en el país.

Equipo arbitral argentino en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que la FIFA liberó a Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello. En vísperas de las semifinales y que solamente quedan 4 partidos por disputarse, el ente regulador tomó esta decisión debido a que la Selección Argentina está en instancias decisivas y es por eso que no pueden dirigir ninguno de los encuentros que faltan por disputarse.

En un claro intento de transmitir la mayor transparencia posible, desde la organización llevaron a cabo esta resolución. Así las cosas, los asistentes Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro, también fueron desafectados del Mundial. Al igual que Hernán Mastrángelo, que estuvo realizando tareas en el VAR.

Yael Falcón Pérez, árbitro argentino en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Qué partidos del Mundial dirigieron los árbitros argentinos

Facundo Tello: Canadá vs. Bosnia-Herzegovina (Fase de grupos) y Corea del Sur vs. Sudáfrica (Fase de grupos).

Canadá vs. Bosnia-Herzegovina (Fase de grupos) y Corea del Sur vs. Sudáfrica (Fase de grupos). Yael Falcón Pérez: Túnez vs. Suecia (Fase de grupos) y México vs. República Checa (Fase de grupos).

Túnez vs. Suecia (Fase de grupos) y México vs. República Checa (Fase de grupos). Darío Herrera: Bélgica vs. Irán (Fase de grupos).

El cuadro final del Mundial 2026