Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Mauro Méndez anotó el primer gol del Torneo Apertura en Banfield vs. Huracán

El delantero uruguayo rompió la paridad en el Florencio Sola para que los de Pedro Troglio se pongan en ventaja.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Mauro Méndez anotó el 1-0 de Banfield ante Huracán.
© TNT SportsMauro Méndez anotó el 1-0 de Banfield ante Huracán.

Volvió el fútbol argentino y también las emociones. Luego de lo que fue un apático empate sin goles entre Aldosivi y Defensa y Justicia, en Mar del Plata, en el Estadio Florencio Sola, Banfield recibió a Huracán. Y tras un primer tiempo muy movido, que terminó en cero, Mauro Méndez abrió el marcador en la apertura del complemento.

El delantero uruguayo fue el encargado, con un cabezazo que dejó sin chance alguna a Hernán Galíndez, de estampar el primer tanto del Torneo Apertura 2026, que sirvió para que los fanáticos del Taladro se desahogaran en el inicio del campeonato.

Tras causar la alegría en todo el banco de suplentes, a los pocos minutos, se produjo una nueva polémica (NdR: el tanto fue convalidado a través del VAR porque se creía que había posición fuera de juego por parte del uruguayo) tras un patadón de Thaiel Peralta, el joven sensación del Globo.

El juvenil de las inferiores del elenco de Parque Patricios vio la roja después de que el colegiado Bruno Amiconi revisara la jugada en el VAR. Y es que el enganche de 17 años le dio un patadón en el pecho al mediocampista Tomás Adoryán, quien fue amonestado ante las reiteradas protestas.

El gol de Mauro Méndez en Banfield vs. Huracán

Tweet placeholder

La expulsión de Thaiel Peralta en Banfield vs. Huracán

Tras coquetear con Boca, Miguel Borja se plantó ante Cruz Azul y podría cambiar su destino

ver también

Tras coquetear con Boca, Miguel Borja se plantó ante Cruz Azul y podría cambiar su destino

Mercado de pases 2026: todos los refuerzos y bajas a horas del comienzo del Torneo Apertura

ver también

Mercado de pases 2026: todos los refuerzos y bajas a horas del comienzo del Torneo Apertura

Tweet placeholder
Publicidad

Fixture de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

  • 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
  • 20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
  • 20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
  • 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
  • 22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Viernes 23 de enero

  • 19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
  • 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
  • 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
  • 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de enero

  • 17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
  • 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
  • 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Publicidad

Domingo 25 de enero

  • 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
  • 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
  • 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Huracán reaccionó sobre el final y empató ante Banfield
Fútbol Argentino

Huracán reaccionó sobre el final y empató ante Banfield

Diego Martínez se lleva a Huracán un refuerzo que no pudo cerrar en su paso por Boca
Fútbol Argentino

Diego Martínez se lleva a Huracán un refuerzo que no pudo cerrar en su paso por Boca

Huracán construye un increíble predio con el nombre de César Luis Menotti
Fútbol Argentino

Huracán construye un increíble predio con el nombre de César Luis Menotti

Simoni tardó 4 minutos en meter su primer gol en Gimnasia de Mendoza y los hinchas de Boca explotaron
Fútbol Argentino

Simoni tardó 4 minutos en meter su primer gol en Gimnasia de Mendoza y los hinchas de Boca explotaron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo