Mauro Méndez anotó el primer gol del Torneo Apertura en Banfield vs. Huracán

Volvió el fútbol argentino y también las emociones. Luego de lo que fue un apático empate sin goles entre Aldosivi y Defensa y Justicia, en Mar del Plata, en el Estadio Florencio Sola, Banfield recibió a Huracán. Y tras un primer tiempo muy movido, que terminó en cero, Mauro Méndez abrió el marcador en la apertura del complemento.

El delantero uruguayo fue el encargado, con un cabezazo que dejó sin chance alguna a Hernán Galíndez, de estampar el primer tanto del Torneo Apertura 2026, que sirvió para que los fanáticos del Taladro se desahogaran en el inicio del campeonato.

Tras causar la alegría en todo el banco de suplentes, a los pocos minutos, se produjo una nueva polémica (NdR: el tanto fue convalidado a través del VAR porque se creía que había posición fuera de juego por parte del uruguayo) tras un patadón de Thaiel Peralta, el joven sensación del Globo.

El juvenil de las inferiores del elenco de Parque Patricios vio la roja después de que el colegiado Bruno Amiconi revisara la jugada en el VAR. Y es que el enganche de 17 años le dio un patadón en el pecho al mediocampista Tomás Adoryán, quien fue amonestado ante las reiteradas protestas.

El gol de Mauro Méndez en Banfield vs. Huracán

La expulsión de Thaiel Peralta en Banfield vs. Huracán

Fixture de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Viernes 23 de enero

19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

