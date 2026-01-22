Es tendencia:
Banfield vs. Huracán EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En el Florencio Sola, el Taladro y el Globo debutan por el certamen del primer semestre en el fútbol argentino.

El encuentro a disputarse en el Estadio Florencio Sola comenzará a las 20 e irá por la pantalla de TNT Sports.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Volvió el fútbol argentino y en BOLAVIP seguiremos de cerca cada detalle de Banfield vs. Huracán

Por Agustín Vetere

Banfield y Huracán se ve las caras en Zona Sur.
Banfield y Huracán se ve las caras en Zona Sur.

La espera terminó. Este jueves se reinició el fútbol argentino con el comienzo del Torneo Apertura 2026. Los 30 equipos de la Primera División se enfrentan entre sí por el título de este primer semestre. Desde las 20, Banfield y Huracán chocarán en el Estadio Florencio Sola a través de la pantalla de TNT Sports y con el arbitraje de Bruno Amiconi.

Ambos equipos vienen de un decepcionante segundo semestre de 2025 en el que no consiguieron clasificarse a los Playoffs del Torneo Clausura. Sin embargo, los clubes intentan cambiar de página para volver a buscar resultados positivo en este nuevo campeonato.

agustín vetere
Agustín Vetere

