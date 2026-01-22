Mercado de pases 2026: todos los refuerzos y bajas a horas del comienzo del Torneo Apertura

Este jueves 22 de enero se pondrá en marcha el Apertura 2026 de la Copa de la Liga con un total de cinco partidos, siendo el privilegio de inaugurar el certamen para Aldosivi y Defensa y Justicia, que se enfrentarán en Mar del Plata desde las 17.00.
Aunque al mercado de pases en el fútbol argentino le quedan todavía cinco días de vigencia, sin contar las excepciones caso por caso que prevé AFA, la amplia mayoría de los equipos participantes llegan a la primera jornada ampliamente reforzados. Solo Boca y Banfield no han concretado hasta la fecha ningún fichaje, aunque sí han recibido a varios futbolistas de regreso que podrían ser tenidos en cuenta como refuerzos.
En materia de bajas, también hubo mucho movimiento previo al inicio del Apertura, con importante número de salidas al exterior y también con transferencias de club a club, siendo Aldosivi, con 18, e Independiente Rivadavia de Mendoza, con 17, los equipos que registraron más salidas.
Valentín Carboni dejó Inter de Milán para reforzar a Racing y soñar con el Mundial.
Mercado de pases 2026, club por club
BOCA
Altas: No tiene.
Bajas: Frank Fabra, Ignacio Miramón, Cristian Lema, Luis Advíncula, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso, Esteban Rolón.
Regresos: Gonzalo Maroni, Gabriel Aranda, Agustín Heredia, Gonzalo Morales, Gabriel Vega, Marcelo Weigandt, Juan Ramírez, Nicolás Orsini, Manuel Duarte.
INDEPENDIENTE
Altas: Ignacio Malcorra, Santiago Arias.
Bajas: Federico Vera, Felipe Loyola, Pablo Galdames.
Regresos: Juan Manuel Fedorco, Javier Ruiz, Joel González, Kevin López.
Ignacio Malcorra, gran refuerzo de Independiente.
RACING
Altas: Valentín Carboni, Matko Miljevic.
Bajas: Gabriel Arias, Facundo Mura, Luciano Vietto, Agustín Almendra, Richard Sánchez, Ramiro Degregorio, Santiago Quirós, Santino Vera, David González.
Regresos: Baltasar Rodríguez, Matías Tagliamonte, Tobías Rubio.
RIVER
Altas: Fausto Vera, Aníbal Moreno, Matías Viña.
Bajas: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Borja, Federico Gattoni, David Martínez, Jeremías Ledesma, Sebastián Boselli, Bautista Dadín.
Regresos: Tomás Galván, Ezequiel Centurión, Elián Giménez, Daniel Zabala, Oswaldo Valencia, Alexis González.
Aníbal Moreno jerarquiza a River en mitad de cancha.
SAN LORENZO
Altas: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez.
Bajas: Emanuel Cecchini, Andrés Vombergar.
Regresos: Nahuel Barrios, Jeremías James, José Devecchi, Thiago Perugini, Franco Lorenzón, Agustín Lamosa, Francisco Flores, Lautaro López Kaleniuk, Juan Goyeneche, Simón Pérez.
ALDOSIVI
Altas: Lucas Rodríguez, Esteban Rolón, Tomás Fernández, Joaquín Novillo, Ignacio Chicco, Alan Sosa, Franco Leys, Federico Laurelli, Axel Werner, Nicolás Cordero, Junior Arias, Rodrigo Márquez, Guillermo Enrique.
Bajas: Gonzalo Mottes, Tobías Cervera, Tiago Serrago, Tobías Leiva, Jorge Carranza, Ayrton Preciado, Marcelo Esponda, Ignacio Guerrico, Giuliano Cerato, Nahuel González, Justo Giani, Tomás Kummer, Yonathan Cabral, Emiliano Rodríguez, Franco Rami, Santiago Laquidain, Matías García, Gabriel Paredes.
Regresos: Emanuel Iñíguez, Matías Morello.
ARGENTINOS JUNIORS
Altas: Leandro Fernández, Enzo Pérez, Gino Infantino, Brayan Cortés.
Bajas: Sergio Romero, Mateo Antoni, Manuel Brondo, Thiago Santamaría, Rubén Bentancourt.
Regresos: Francis Mac Allister, Joaquín Ardaiz, Matías Lugo, Gastón Verón, Manuel Guillén, Facundo Báez, Daniel Meza, Bruno Villalba, Gabriel Rocha, Sebastián Prieto, Yair González.
ATLÉTICO TUCUMÁN
Altas: Leonel Di Plácido, Luis Ingolotti, Martín Benitez, Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Manuel Brondo, Gastón Suso, Javier Domínguez.
Bajas: Damián Martínez, Guillermo Acosta, Carlos Auzqui, Kevin López, Mateo Coronel, Mateo Bajamich, Matías Mansilla, Fausto Grillo, Lisandro Cabrera, Adrián Sánchez, Juan Ignacio González, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela.
Regresos: Rodrigo Morales, Yonathan Cabral, Tomás Durso.
BANFIELD
Altas: No tiene.
Bajas: Frank Castañeda, Gabriel Vega, Gonzalo Rios, Agustín Obando, Matías González, Tomás Nasif, Diego Romero, Julio Furch, Víctor Ayala, Marcos Arturia.
Regresos: Gino Santilli, Lautaro Villegas, Federico Medina, Marcos Echeverría.
BARRACAS CENTRAL
Altas: Wilfredo Rivera, Norberto Briasco, Gastón Campi, Lucas Gamba.
Bajas: Javier Ruiz, Marcos Ledesma, Manuel Duarte, Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Facundo Krüger, Nicolás López, Siro Rosané.
Regresos: Carlos Arce.
BELGRANO
Altas: Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Franco Vázquez.
Bajas: Franco Jara, Lucas Menossi, Facundo Quignón, Gabriel Compagnucci, Elías López, Ignacio Chicco, Tobías Ostchega, Lucas Bernabéu.
Regresos: Lucas Bustos, Tomás Castro, Juan Strumia, Lautaro Pastrán, Máximo Oses, Gerónimo Tomasetti.
CENTRAL CÓRDOBA
Altas: Lucas Bernabéu, Horacio Tijanovich, Marcos Iacobellis, Joaquín Flores, Agustín Quiroga, Tiago Cravero, Ezequiel Naya, Alejandro Maciel, Alexis Segovia, Lucas Pusineri(DT).
Bajas: Lucas Abascia, José Florentin, Matías Godoy, Lucas Besozzi, Jonathan Galván, Favio Cabral, Brian Cufré, Matías Perelló, Leonardo Heredia, Franco Alfonso, David Zalazar.
Regresos: Elián Robles.
DEFENSA Y JUSTICIA
Altas: Éver Banega, David Martínez, Rubén Botta, Máximo Rodríguez, Elías Pereyra, Emiliano Amor.
Bajas: Rafael Delgado, Kevin Gutiérrez, Tobías Rubio, Enrique Bologna, Emanuel Aguilera, Lucas Ferreira, Alexis Soto.
Regresos: Marcos Ledesma, Cristopher Fiermarín, Lautaro Amadé, Rodrigo Bogarín, Darío Cáceres, Ayrton Portillo, Leandro Espejo, Lautaro Fedele, Pedro Ramírez, Tomás Escalante, Julián López.
Ever Banega ilusiona en Defensa y Justicia.
DEPORTIVO RIESTRA
Altas: José Ingratti, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Iván López, Patricio Madero.
Bajas: Jaime Barceló, Nahuén Montoya, Santiago Vera, Pedro Ramírez, Franco, Fagúndez, Nahuel Manganelli, Ariel Muñoz, Carlos Gugenheim, Braian Guille, Milton Céliz.
Regresos: Maximiliano Benítez, Samuel Portillo, Gonzalo Bravo.
ESTUDIANTES (LP)
Altas: Adolfo Gaich.
Bajas: Lucas Alario, Leonardo Suárez, Román Gómez.
Regresos: Agustín Palavecino, Axel Atum, Nicolás Fernández, Mateo Schwartz, Santiago Flores, Emanuel Dall’Aglio, Juan Pablo Zozaya, Brian Orosco.
ESTUDIANTES (RC)
Altas: Fernando Bersano, Ezequiel Forclaz, Nicolás Morro, Francisco Romero, Tomás Olmos, Tobías Ostchega, Mateo Bajamich, Tobías Leiva, Jeremías Ramponi, Renzo Bacchia, Siro Rosané, Gabriel Alanís, Matías Valenti.
Bajas: Fabio Vázquez, Brian Olivera, Agustín Fontana, Lucas Angelini, Brian Orosco, Álvaro Cuello.
Regresos: No tiene.
GIMNASIA (LP)
Altas: Ignacio Fernández, Ignacio Miramón, Agustín Auzmendi, Gonzalo Errecalde.
Bajas: Nicolás Garayalde, Alejandro Piedrahita, Luis Ingolotti, Jan Hurtado, Juan de Dios Pintado, Bautista Merlini, Norberto Briasco, Alan Sosa, Santino Primante, Gaston Suso.
Regresos: Bautista Barros Schelotto, Alexis Steimbach, Francisco Vergara.
GIMNASIA (M)
Altas: Luciano Paredes, Juan Franco, Esteban Fernández, Ezequiel Muñoz, Nicolás Linares, Santiago Roggero, Tomás Ortiz, Valentino Simoni, Santiago Rodríguez, Julián Ceballos, Blas Armoa.
Bajas: César Rigamonti, Facundo Nadalin, Ismael Cortez, Jeremías Rodríguez Puch, Ignacio Antonio, Nicolás Servetto, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Axel Poza, Matías Muñoz.
HURACÁN
Altas: Federico Vera, Jordy Caicedo, Óscar Cortés, Diego Martínez (DT).
Bajas: Ramón Ábila, Agustín Urzi, Matías Tissera, Tomás Guidara, Gabriel Alanís, Rodrigo Cabral, Hernán De la Fuente, Matko Miljevic, Nicolás Goitea, Pablo Oro, Nicolás Cordero.
Regresos: Matías Polvera, Mauro Villar.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Altas: Emanuel López Riga, Diego Crego, Stefano Moreyra, Santiago Cena, Ramiro Macagno, José Florentín, Juan Manuel Elordi, Kevin Vázquez, Bautista Dadín, Nahuel Arena, Rodrigo Atencio.
Bajas: Luciano Abecasis, Diego Tonetto, Gonzalo Marinelli, Agustín Lastra, Santiago Flores, Pedro Souto, Thomas Ortega, Tomás Muro, Ezequiel Centurión, Maximiliano Amarfil, Laureano Rodríguez, Juan Ignacio Barbieri, Matías Bergara, Santiago Muñoz, Matías Valenti, Mauricio Cardillo, Nicolás Retamar.
Regresos: Gonzalo Ríos, Iván Valdez.
INSTITUTO
Altas: Franco Jara, Lautaro Maldonado, Diego Sosa, Iván Erquiaga, Jonathan Galvan, Franco Moyano, Gustavo Abregú, Hernán De la Fuente, Nicolás Guerra.
Bajas: Damián Puebla, Franco Díaz, Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez, Joaquín Papaleo, Juan Franco, Stefano Moreyra.
Regresos: Giuliano Cerato, Emanuel Bilbao, Agustín Massaccesi, Leonardo Monje, Ignacio Rossi.
LANÚS
Altas: Tomás Guidara, Matías Sepúlveda, Franco Petroli.
Bajas: Lautaro Acosta, Armando Méndez, Juan Ramírez, Alexis Canelo, Ezequiel, Muñoz, Brian Aguilar, Gustavo Calderari, Franco Ortellado, Alexis Segovia.
Regresos: Maximiliano González, Lucas Besozzi, Lucas Acosta.
NEWELL’S
Altas: Gabriel Arias, Franco García, Nicolás Goitea, Michael Hoyos, Walter Núñez, Matías Cóccaro, Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón, Favio Orsi y Sergio Gómez(DT).
Bajas: Darío Benedetto, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni, Éver Banega, Lucas Hoyos, Brian Calderara, Lisandro Montenegro, Genaro Rossi.
Regresos: Juan Ignacio Ramírez, Armando Méndez.
PLATENSE
Altas: Juan Gauto, Eugenio Raggio, Leonardo Heredia, Tomás Nasif, Héctor Bobadilla, Agustín Lagos, Brian Bustos, Santiago Quirós, Franco Amarfil, Bautista Merlini, Matías Borgogno, Mateo Mendía, Santiago Dalmasso, Walter Zunino(DT).
Bajas: Oscar Salomón, Enzo Roldán, Rodrigo Márquez, Maximiliano Rodríguez Vejar, Franco Baldassarra, Edgar Elizalde, Raúl Lozano, Nicolás Orsini, Andrés Desábato, Federico Losas, Bautista Barros Schelotto, Rodrigo Herrera, Ronaldo Martínez, Leonel Picco.
Regresos: Agustín Alonso, Marcelo Esponda, Luciano Herrera, Josué Reinatti.
ROSARIO CENTRAL
Altas: Jeremías Ledesma, Gastón Ávila, Vicente Pizarro, Alexis Soto, Jorge Almirón(DT).
Bajas: Santiago López, Juan Manuel Elordi, Ignacio Malcorra, Axel Werner.
Regresos: Tobías Cervera, Franco Frías, Mauricio Martínez.
SARMIENTO
Altas: Javier Burrai, Santiago Salle, Cristian Zabala, Lucas Suárez, Diego Churín, Juan Manuel Cabrera, Junior Marabel, Gastón Arturia, Osmar Giménez, Ulises Delgado, Thiago Santamaría.
Bajas: Lucas Pratto, Franco Frías, Facundo Roncaglia, Iván Morales, José Devecchi, Elián Giménez, Lucas Acosta, Joaquín Ardaiz, Alex Vigo, Santiago Rodríguez.
Regresos: Sergio Quiroga, Manuel Mónaco, Benjamín Borasi.
TALLERES
Altas: Juan Sforza, Diego Valoyes, Ronaldo Martínez.
Bajas: Javier Burrai, Rubén Botta, Federico Girotti, Nahuel Bustos, Emanuel Reynoso, Juan Camilo Portilla, Joaquín Mosqueira.
Regresos: Bruno Barticciotto, Álex Vigo.
TIGRE
Altas: Tiago Serrago, Santiago López, Joaquín Mosqueira, Juan Manuel Villalba, Germán Guiffrey.
Bajas: Diego Sosa, Braian Martínez, Héctor Fértoli, Jeremías Ramponi, Julián López, Martín Ortega, Tomás Cardona, Blas Armoa.
Regresos: Sebastián Sánchez, Matías Espíndola, Tomás Lecanda, Nahuel Banegas.
UNIÓN
Altas: Matías Mansilla, Santino Vera.
Bajas: Jerónimo Dómina, Lucas Gamba, Tomás Durso, Fernando Díaz, Franco Godoy, Mauricio Martínez, Francisco Gerometta, Ezequiel Cañete.
Regresos: Enzo Roldán, Juan Ignacio Bircher, Lisandro Morales, Tomás González, Pablo Palacio, Jeremías Bustos, Diego Armando Díaz.
VÉLEZ
Altas: Lucas Robertone
Bajas: Thiago Fernández, Agustín Bouzat, Tomás Cavanagh, Isaías Andrada, Kevin Vázquez, Francisco Pizzini, Michael Santos, Raúl Cabral, Tomás Galván, Agustín Lagos.
Regresos: Thiago Vecino, Franco Díaz, Nicolás Garayalde, Santiago Coronel, Rodrigo Piñeiro, Randall Rodríguez, Jonathan Berón.
Así se jugará la primera fecha del Apertura 2026
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
20.00 Unión – Platense (Zona A)
20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (M) (Zona A)
22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
22.15 Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B)
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
21.00 Tigre – Estudiantes (RC) (Zona B)
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)