Mientras Boca pierde a Leandro Paredes por lesión, Racing recupera a un mimado de Gustavo Costas

Este viernes, a partir de las 20:00, en La Bombonera se enfrentarán Boca y Racing por la fecha 6 del Torneo Apertura, donde los dirigidos por Gustavo Costas buscarán seguir empujando a los de Claudio Úbeda hacia el abismo, ya que vienen de igualar ante Platense y despertaron las críticas por parte de los hinchas.

Después de conseguir dos triunfos en fila, en la Academia intentarán seguir sumando de a tres para poder pelear el campeonato hasta el final. De hecho, tras lo que fue la victoria contra Banfield, en la conferencia de prensa, a Costas le consultaron si era importante haber obtenido dos triunfos consecutivos para ir a jugar en el terreno xeneize. Y sin pelos en la lengua, el entrenador de 62 años fue tajante: “A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo”, exclamó. A lo que agregó: “Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí”.

Así como el elenco de La Ribera se queda sin la presencia de Leandro Paredes, en Avellaneda recuperaron a Nazareno Colombo, quien se ausentó de los últimos cotejos por un traumatismo en la cresta ilíaca derecha. Sin embargo, aún no está confirmado que vuelva a jugar de titular, ya que Marco Di Césare viene rindiendo con creces.

El defensor central con pasado en Defensa y Justicia era el titular indiscutido hasta que se lesionó durante un entrenamiento y Di Césare se adueñó del lugar. Ahora, todo quedará en manos de Costas y el cuerpo técnico, quienes definirán en la semana si se mantendrá la zaga o habrá modificaciones para ir a La Bombonera.

Nazareno Colombo en el último Boca – Racing. (Marcelo Endelli/Getty Images)

No solo recuperó a Colombo

Gustavo Costas considera fundamental a Nazareno Colombo, a quien dirigió en 78 partidos: hizo dos goles y aportó dos asistencias, además de que fue amonestado en 13 ocasiones durante los 5.863 minutos que tuvo dentro del campo de juego.

Así como el oriundo de Quilmes ya está recuperado y entrenando a la par de sus compañeros, quien encendió las alarmas al salir frente al Taladro fue Baltasar Rodríguez. Luego del partido, el DT de la Academia sostuvo que fue por precaución, porque llegó con lo justo y no querían perderlo de cara al futuro. No se le hicieron estudios y ya está listo para ir a Brandsen 805.

Los últimos 5 partidos entre Boca y Racing

10 de marzo de 2024: Boca 4-2 Racing (Copa de la Liga)

14 de septiembre de 2024: Racing 2-1 Boca (Liga Profesional)

8 de febrero de 2025: Racing 2-0 (Torneo Apertura)

9 de agosto de 2025: Boca 1-1 Racing (Torneo Clausura)

7 de diciembre de 2025: Boca 0-1 Racing (Semifinal – Torneo Clausura)

