Racing venció 2-0 a Banfield por el Torneo Apertura 2026

En la tarde de este sábado, Racingvenció 2-0 aBanfield por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias a los goles de Marco Di Césare y Adrián Martínez, la Academia se impuso ante un siempre complicado Taladro en el Florencio Sola, que le permitieron sumar tres puntos claves para la tabla de posiciones con vistas hacia la etapa de definición en busca de ingresar a los playoffs.
Aunque era menos en el juego, los dirigidos por Gustavo Costas golpearon en los momentos justos. Tras una serie de rebotes dentro del área contraria, Di Césare sacó un fuerte remate para marcar el primer tanto. Luego ya sobre el final de la primera etapa, Maravilla cambió el penal por gol y sentenció el resultado para quedarse con un triunfo muy importante de regreso a Avellaneda.
Publicidad
Publicidad
¡TERMINÓ EL PARTIDO!
Con goles de Marco Di Césare y Maravilla Martínez, Racing venció 2-0 a Banfield por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.
48' ST - Empuja Banfield
Con más actitud que juego, el Taladro sueña con un descuento.
45' ST - Tiempo adicional
Por decisión del árbitro, se jugarán 6 minutos más.
41' ST - Racing maneja los tiempos
La Academia se defiende con la pelota, mientras Banfield insiste para descontar.
38' ST - Carboni, amonestado
El jugador de Racing vio la tarjeta amarilla por una dura infracción desde atrás.
Publicidad
Publicidad
34' ST - Cambios en Banfield y Racing
En el Taladro salieron Villegas, Méndez y Gómez por Moreno, Auzmendi y Adoryan.
En la Academia salió Marcos Rojo por Pardo.
32' ST - Solari, amonestado
Por un agarrón a López García antes de ingresar al área, el atacante de Racing vio la tarjeta amarilla.
28' ST - Probó Maravilla
Martínez quiso sorprender a Sanguinetti, pero su remate se desvió en Arboleda y será tiro de esquina.
23' ST - Cambeses, lesionado
El arquero solicitó atención médica por un fuerte dolor.
Tweet placeholder
19' ST - Cambios en Racing
Ingresaron Valentín Carboni y Zaracho, ya salieron Miljevic y Conechny.
Publicidad
Publicidad
17' ST - ¡LO PERDIÓ RACING!
En primera instancia, Sanguinetti le atajó una pelota increíble a Maravilla Martínez y luego Conechny la tiró por arriba del travesaño.
Tweet placeholder
16' ST - Cambio en Banfield
Ingresaron al campo de juego Zalazar y Sepúlveda y ya salieron Perrotta y Piñero.
14' ST - Partido de ida y vuelta
Banfield busca el descuento cuanto antes y Racing sale rápido para liquidar el encuentro.
9' ST - Di Césare, amonestado
En la medialuna del área, bajó a Piñero y recibió la tarjeta.
6' ST - Conechny, amonestado
El hombre de Racing recibió la tarjeta amarilla.
Publicidad
Publicidad
1' ST - Avisó Zuculini
El experimentado volante la agarró de volea en la puerta del área, pero el disparo se fue por encima del travesaño.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Con victoria parcial por 2-0 a favor de Racing ante Banfield, ya se juega el complemento en el Florencio Sola.
Cambio en Racing
Salió en el entretiempo Baltasar Rodríguez y ya ingresó Zuculini.
¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!
Con goles de Di Césare y Maravilla Martínez, Racing le gana 2-0 a Banfield por la fecha 5 del Torneo Apertura.
46' PT - ¡GOL DE RACING!
Golazo de penal: Maravilla Martínez convirtió el 2-0 de Racing ante Banfield.
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
43' PT - ¡PENAL PARA RACING!
Por mano de Perrotta, Dóvalo no dudó y sancionó la pena máxima a favor de la Academia.
Tweet placeholder
39' PT - Piñero, amonestado
El hombre de Banfield recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción.
37' PT - Impreciso Racing
A pesar de estar en ventaja, comete errores. Banfield continúa con mejor juego, pero abajo en el marcador.
32' PT - Expulsado Troglio
Pablo Dóvalo no aceptó los reclamos y el DT de Banfield vio la tarjeta roja.
31' PT - Baltasar Rodríguez, amonestado
El hombre de Racing recibió la tarjeta amarilla por una patada fuera de la cancha.
Publicidad
Publicidad
27' PT - ¡GOL DE RACING!
Tras el tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, Di Césare marcó el 1-0 de Racing ante Banfield.
Tweet placeholder
25' PT - Mejor Banfield
El Taladro juega casi todo el tiempo en campo rival, mientras que la Academia espera para salir de contraataque.
¡FÚTBOL CON VISITANTES!
Así se vive la tarde soleada en el Florencio Sola, mientras se enfrentan Banfield y Racing.
Tweet placeholder
16' PT - Avisó Racing
Baltasar Rodríguez probó de media distancia, pero su remate fue bloqueado por un defensor de Banfield que quedó dolorido.
11' PT - ¡GOL ANULADO!
No valió el golazo de Pais por posición adelantada de su compañero, que obstaculizó la visión de Cambeses.
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
10' PT - ¡GOLAZO DE BANFIELD!
Pais recibió en la puerta del área y sacó un inatajable disparo que entró al ángulo.
9' PT - ¡LO TUVO BANFIELD!
Méndez tiró la diagonal y remató fuerte, pero Cambeses tiró la pelota al tiro de esquina.
4' PT - ¡Avisó Banfield!
Tras un desborde por la izquierda, Abraham remató cruzado pero Cambeses se quedó con el disparo.
3' PT - Momento de estudio
Ambos equipos buscan imponer condiciones en el inicio, pero sin conseguirlo del todo.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Banfield y Racing ya se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.
Publicidad
Publicidad
¡Salen los equipos!
Con un enorme recibimiento de las dos hinchadas, Banfield y Racing ya están sobre el campo de juego del Florencio Sola.
Los jugadores, a los vestuarios
Tras realizar los trabajos precompetitivos, los futbolistas saltarán al césped en cuestión de instantes.
Redactor en Bolavip Argentina. Estudió Periodismo deportivo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos hasta 2024. Comenzó en los medios de comunicación escribiendo en la página web de Diario Clarín.