Torneo Apertura

Racing venció 2-0 a Banfield por el Torneo Apertura 2026

En el Florencio Sola, la Academia se impuso ante el Taladro gracias a los goles de Marco Di Césare y Adrián Martínez.

Por Nahuel De Hoz

Los jugadores de Racing ante Banfield por el Torneo Apertura 2026.
© @RacingClubLos jugadores de Racing ante Banfield por el Torneo Apertura 2026.

En la tarde de este sábado, Racing venció 2-0 a Banfield por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias a los goles de Marco Di Césare y Adrián Martínez, la Academia se impuso ante un siempre complicado Taladro en el Florencio Sola, que le permitieron sumar tres puntos claves para la tabla de posiciones con vistas hacia la etapa de definición en busca de ingresar a los playoffs.

Aunque era menos en el juego, los dirigidos por Gustavo Costas golpearon en los momentos justos. Tras una serie de rebotes dentro del área contraria, Di Césare sacó un fuerte remate para marcar el primer tanto. Luego ya sobre el final de la primera etapa, Maravilla cambió el penal por gol y sentenció el resultado para quedarse con un triunfo muy importante de regreso a Avellaneda.

¡TERMINÓ EL PARTIDO!

Con goles de Marco Di Césare y Maravilla Martínez, Racing venció 2-0 a Banfield por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

48' ST - Empuja Banfield

Con más actitud que juego, el Taladro sueña con un descuento.

45' ST - Tiempo adicional

Por decisión del árbitro, se jugarán 6 minutos más.

41' ST - Racing maneja los tiempos

La Academia se defiende con la pelota, mientras Banfield insiste para descontar.

38' ST - Carboni, amonestado

El jugador de Racing vio la tarjeta amarilla por una dura infracción desde atrás.

34' ST - Cambios en Banfield y Racing

En el Taladro salieron Villegas, Méndez y Gómez por Moreno, Auzmendi y Adoryan.

En la Academia salió Marcos Rojo por Pardo.

32' ST - Solari, amonestado

Por un agarrón a López García antes de ingresar al área, el atacante de Racing vio la tarjeta amarilla.

28' ST - Probó Maravilla

Martínez quiso sorprender a Sanguinetti, pero su remate se desvió en Arboleda y será tiro de esquina.

23' ST - Cambeses, lesionado

El arquero solicitó atención médica por un fuerte dolor.

19' ST - Cambios en Racing

Ingresaron Valentín Carboni y Zaracho, ya salieron Miljevic y Conechny.

17' ST - ¡LO PERDIÓ RACING!

En primera instancia, Sanguinetti le atajó una pelota increíble a Maravilla Martínez y luego Conechny la tiró por arriba del travesaño.

16' ST - Cambio en Banfield

Ingresaron al campo de juego Zalazar y Sepúlveda y ya salieron Perrotta y Piñero.

14' ST - Partido de ida y vuelta

Banfield busca el descuento cuanto antes y Racing sale rápido para liquidar el encuentro.

9' ST - Di Césare, amonestado

En la medialuna del área, bajó a Piñero y recibió la tarjeta.

6' ST - Conechny, amonestado

El hombre de Racing recibió la tarjeta amarilla.

1' ST - Avisó Zuculini

El experimentado volante la agarró de volea en la puerta del área, pero el disparo se fue por encima del travesaño.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Con victoria parcial por 2-0 a favor de Racing ante Banfield, ya se juega el complemento en el Florencio Sola.

Cambio en Racing

Salió en el entretiempo Baltasar Rodríguez y ya ingresó Zuculini.

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Con goles de Di Césare y Maravilla Martínez, Racing le gana 2-0 a Banfield por la fecha 5 del Torneo Apertura.

46' PT - ¡GOL DE RACING!

Golazo de penal: Maravilla Martínez convirtió el 2-0 de Racing ante Banfield.

43' PT - ¡PENAL PARA RACING!

Por mano de Perrotta, Dóvalo no dudó y sancionó la pena máxima a favor de la Academia.

39' PT - Piñero, amonestado

El hombre de Banfield recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción.

37' PT - Impreciso Racing

A pesar de estar en ventaja, comete errores. Banfield continúa con mejor juego, pero abajo en el marcador.

32' PT - Expulsado Troglio

Pablo Dóvalo no aceptó los reclamos y el DT de Banfield vio la tarjeta roja.

31' PT - Baltasar Rodríguez, amonestado

El hombre de Racing recibió la tarjeta amarilla por una patada fuera de la cancha.

27' PT - ¡GOL DE RACING!

Tras el tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, Di Césare marcó el 1-0 de Racing ante Banfield.

25' PT - Mejor Banfield

El Taladro juega casi todo el tiempo en campo rival, mientras que la Academia espera para salir de contraataque.

¡FÚTBOL CON VISITANTES!

Así se vive la tarde soleada en el Florencio Sola, mientras se enfrentan Banfield y Racing.

16' PT - Avisó Racing

Baltasar Rodríguez probó de media distancia, pero su remate fue bloqueado por un defensor de Banfield que quedó dolorido.

11' PT - ¡GOL ANULADO!

No valió el golazo de Pais por posición adelantada de su compañero, que obstaculizó la visión de Cambeses.

10' PT - ¡GOLAZO DE BANFIELD!

Pais recibió en la puerta del área y sacó un inatajable disparo que entró al ángulo.

9' PT - ¡LO TUVO BANFIELD!

Méndez tiró la diagonal y remató fuerte, pero Cambeses tiró la pelota al tiro de esquina.

4' PT - ¡Avisó Banfield!

Tras un desborde por la izquierda, Abraham remató cruzado pero Cambeses se quedó con el disparo.

3' PT - Momento de estudio

Ambos equipos buscan imponer condiciones en el inicio, pero sin conseguirlo del todo.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Banfield y Racing ya se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

¡Salen los equipos!

Con un enorme recibimiento de las dos hinchadas, Banfield y Racing ya están sobre el campo de juego del Florencio Sola.

Los jugadores, a los vestuarios

Tras realizar los trabajos precompetitivos, los futbolistas saltarán al césped en cuestión de instantes.

Los suplentes de Banfield

Santilli, Meriano, Alfaro, Ríos, Palavecino, Adoryan, Medina, Zalazar, Moreno, Sepúlveda, Auzmendi, Anselmo.

Todo listo en los vestuarios

Las camisetas aguardan por sus dueños para saltar al campo de juego.

¡ASÍ VA BANFIELD!

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Juan Luis Alfaro; Ignacio Abraham, Lisandro Piñeiro, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta.

Los suplentes de Racing

Tagliamonte, Martirena, Pardo, Rubio, González, Zuculini, Forneris, G. Sosa, Zaracho, Fernández, Vergara, Carboni.

¡ASÍ FORMA RACING!

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Cómo llega Racing

  • Racing 2-1 Argentinos
  • Tigre 3-1 Racing
  • Racing 1-2 Rosario Central
  • Gimnasia 2-1 Racing

Cómo llega Banfield

  • Belgrano 1-0 Banfield
  • Banfield 2-1 Estudiantes RC
  • Sarmiento 1-0 Banfield
  • Banfield 1-1 Huracán

Los árbitros de Banfield - Racing

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Nelson Sosa
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

