Racing venció 2-0 a Banfield por el Torneo Apertura 2026

En la tarde de este sábado, Racing venció 2-0 a Banfield por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Gracias a los goles de Marco Di Césare y Adrián Martínez, la Academia se impuso ante un siempre complicado Taladro en el Florencio Sola, que le permitieron sumar tres puntos claves para la tabla de posiciones con vistas hacia la etapa de definición en busca de ingresar a los playoffs.

Aunque era menos en el juego, los dirigidos por Gustavo Costas golpearon en los momentos justos. Tras una serie de rebotes dentro del área contraria, Di Césare sacó un fuerte remate para marcar el primer tanto. Luego ya sobre el final de la primera etapa, Maravilla cambió el penal por gol y sentenció el resultado para quedarse con un triunfo muy importante de regreso a Avellaneda.