Todo lo que el hincha de Racing tiene que saber este martes 24 de noviembre de 2026: el presente del mercado de pases y el aniversario del título en Asunción marcan la agenda de la Academia.

Racing negocia con Olimpia por Richard Sánchez

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, confirmó que la opción de compra obligatoria por Richard Sánchez no se cumplió, por lo que el club paraguayo deberá negociar con Racing si quiere extender su préstamo. Nogués explicó que la decisión también depende de los planes de la Academia con el mediocampista, en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador.

El propio Sánchez habló con Tigo Sports y dejó en claro su deseo de continuidad: dijo que el club sabe lo que quiere y que su cabeza está puesta en jugar los próximos partidos y ganar la Supercopa. Por su parte, en Racing se mostraron abiertos a una venta o a renovar el préstamo, siempre que haya una contraprestación económica de por medio.

🗣️⚪️⚫️Richard Sánchez se refirió al título del #ClausuraAPF2026 logrado por Olimpia y manifestó su deseo de jugar el próximo año la Copa Libertadores con la franja negra. pic.twitter.com/KMvfEes0Qb — Tigo Sports (@TigoSportsPY) November 23, 2026

Así, el futuro del paraguayo quedó atado a dos definiciones: la elección del próximo técnico y el desarrollo del mercado de pases, donde Sánchez aparece como la primera salida posible.

Matías Acevedo volvería a Racing en 2027

Inter Miami no hará uso de la opción de compra por Matías Acevedo, por lo que el juvenil de 18 años deberá regresar a Racing quando se venza su préstamo a fines de diciembre. El mediapunta nacido en Lanús había llegado al Inter Miami II, de la MLS Next Pro, en mayo y sumó 11 partidos y un gol, siendo titular en más de la mitad de los encuentros.

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Antes de su cesión, Acevedo apenas había jugado un partido en primera con la camiseta de la Academia, 15 minutos ante Talleres por la Liga Profesional 2024, bajo la conducción de Gustavo Costas. Desde entonces había quedado relegado a Reserva, lo que motivó su salida a préstamo.

Con su retorno confirmado, su futuro en el club también quedará condicionado a la definición del nuevo entrenador, según indicó la fuente.

Se cumplen dos años del título en la Sudamericana

El pasado 23 de noviembre se cumplieron dos años de la consagración de Racing en la Copa Sudamericana 2024, cuando venció 3-1 a Cruzeiro en Asunción con goles de Gastón Martirena, Maravilla Martínez y Roger Martínez. Aquel triunfo rompió una sequía de 36 años sin títulos internacionales para el club.

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Del plantel que protagonizó aquella final, apenas resisten cuatro nombres vigentes en el plantel actual: Maravilla Martínez y Facundo Cambeses como titulares, más Marco Di Cesare, que se recupera de una fractura de peroné, y Nazareno Colombo, relegado.

El aniversario llegó en un contexto marcado por un 2026 flojo, sin clasificación a los playoffs y con la certeza de que en 2027 Racing no jugará torneo continental por primera vez en 12 años. Juanfer Quintero, otro de los protagonistas de aquella final, recordó el título con un posteo en sus redes.

Los últimos 5 partidos de Racing

Fecha Partido Competencia 06/11 Barracas Central 2-0 Racing Liga Profesional 31/10 Racing 2-1 Aldosivi Liga Profesional 25/10 River Plate 1-0 Racing Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional 11/10 Racing 0-2 Belgrano Liga Profesional

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