Todas las novedades del Rojo de este martes 24 de noviembre, a días de visitar a Vélez por los playoffs del Torneo Clausura.

Todo lo que el hincha de Independiente tiene que saber este martes 24 de noviembre de 2026: repasá cómo sigue el camino a la Sudamericana por tabla anual, quiénes competirán en las elecciones del club y el estado físico de Santiago Arias y Ezequiel Ávila de cara al cruce con Vélez.

Independiente, cerca de la Copa Sudamericana por tabla anual

Independiente se acerca cada vez más a quedarse con un cupo para la Copa Sudamericana 2027 por la vía de la tabla anual, aunque no depende de sí mismo para lograrlo. De los tres requisitos ajenos que necesitaba, ya se cumplieron dos: Boca se consagró campeón de la Sudamericana y le garantizó la copa a Estudiantes, mientras que Defensa y Justicia perdió la ventaja que tenía por fair play tras recibir rojas para su cuerpo técnico en el partido con Boca.

Con la derrota de Newell’s frente a Gimnasia, todos los equipos que siguen con chances en el Clausura quedaron por encima del Rojo en la tabla general, lo que simplifica el panorama. Ahora Independiente solo necesita que Estudiantes se corone en la Libertadores frente a Palmeiras el sábado para asegurarse el boleto a la Sudamericana.

Se confirmaron las cinco listas para las elecciones del 13 de diciembre

Independiente ya tiene definido el panorama electoral rumbo al 13 de diciembre, fecha en la que se elegirá al sucesor de Néstor Grindetti, quien no presentará postulante propio. Junto a los tres nombres que venían sonando desde hace tiempo, Nakis, Gaudio y Sacco, quedaron oficializadas otras dos propuestas: la Agrupación Independiente, que había manejado el club hasta 2022 y ahora llevará a Daniel González, y Auténticos Rojos, con Adrián Héctor Simón a la cabeza.

En el caso de Nakis, ya se había hecho público que integrará el trinomio junto a Daniel Bertoni, quien en un principio iba a ser candidato de Auténticos Rojos.

Cómo siguen Arias y el Chimy Ávila para visitar a Vélez

El plantel de Independiente retomó los entrenamientos de cara a los cuartos de final ante Vélez con dos nombres a observar de cerca: Santiago Arias y Ezequiel Ávila, ambos fuera de la práctica. El colombiano sufrió un tirón en el isquiotibial izquierdo que lo obligó a salir a los 55 minutos frente a Argentinos, aunque se cree que fue solo una sobrecarga y podría llegar sin problemas a Liniers.

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El caso más complicado es el del Chimy Ávila, que ni siquiera llegó a ingresar al banco de suplentes porque sintió una molestia durante la entrada en calor. La hipótesis es que el delantero tiene una lesión entre el sóleo y el gemelo, por lo que resulta casi imposible que esté disponible para el partido ante el equipo de Guillermo Barros Schelotto. Ambos futbolistas se realizan estudios para confirmar el diagnóstico.

Ante las dudas, Leonardo Godoy aparece como la principal opción para el lateral derecho, mientras que Felipe Tempone e Iván Morales se perfilan como alternativas para el ataque. Jadson Viera deberá definir en la semana el once titular para lo que el cuerpo técnico vive como una final.

Así están los cruces de cuartos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto de Córdoba vs. River Plate

Vélez Sarsfield vs. Independiente

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Lado derecho de la llave

Rosario Central vs. Barracas Central

Boca Juniors o Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente?

Independiente vuelve a jugar el fin de semana cuando visita a Vélez por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura. El día y horario aún no se confirmó, pero sería el sábado 28 a las 19 horas.

Los últimos 5 partidos de Independiente

Fecha Partido Competencia 21/11 Argentinos Juniors 1-2 Independiente Liga Profesional 06/11 Independiente 2-1 Deportivo Riestra Liga Profesional 02/11 Defensa y Justicia 1-1 Independiente Liga Profesional 25/10 Independiente 0-1 Boca Juniors Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional

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