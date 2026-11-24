Tras vencer a Lanús, River dio vuelta la página y ya se prepara para el enfrentamiento ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, que finalmente será en Alta Córdoba. Además, comenzaron los sondeos para incorporar a Bono.

Operativo Bono en marcha

Yassine Bounou, más conocido como Bono, tiene chances de convertirse en arquero de River durante el 2027. El experimentado marroquí de 35 años, que actualmente defiende el arco del Al Hilal de Arabia Saudita, podría ser el refuerzo estelar del Millonario durante el próximo año si el viento sopla a favor en Núñez.

El operativo, de parte del club, ya está en marcha. En las últimas horas, de hecho, se dio una reunión presencial en Madrid entre una persona que se ocupa de su representación y un dirigente de River que viaja por el mundo. Las conclusiones de dicho encuentro fueron contundentes.

Instituto confirmó que será local ante River en Alta Córdoba

A falta de la confirmación oficial sobre la fecha del partido, a través de un video en sus redes sociales, Instituto de Córdoba confirmó que por los cuartos de final del Torneo Clausura recibirá a River en su estadio, a pesar del mal estado del mismo por el recital de María Becerra realizado el pasado fin de semana.

“Tranquilos…. En el Monumental Presidente Perón, como siempre”, dice el posteo de la Gloria para asegurarle a sus hinchas que recibirá al Millonario en su casa, y así no tendrá que mudarse nuevamente al Mario Alberto Kempes, tal como ocurrió en octavos de final ante Huracán.

Lucas Pratto respaldó a Leonardo Ponzio como DT de River

Lucas Pratto, actual jugador de Coquimbo Unido en Chile, sigue de cerca la actualidad de River Plate y está al tanto de la gestión de Leonardo Ponzio desde que asumió como director técnico interino tras la salida de Eduardo Coudet.

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Horas después de la fuerte declaración de Ponzio, con la que se plantó ante los rumores sobre sus posibles reemplazantes como DT de River, el Oso Pratto salió a bancar a su excompañero de equipo, con quien ganó la Copa Libertadores en 2018.

La polémica frase de Gancedo

River tuvo una época dorada entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000. Allí, de la mano de Ramón Díaz obtuvo títulos memorables como la Copa Libertadores de 1996, la Supercopa Sudamericana de 1997 y varios campeonatos locales. Un jugador importante de aquel equipo del Pelado fue Leonel Gancedo, popularmente conocido como el Pipa.

En diálogo con Dupla Técnica, el Pipa dejó un análisis polémico sobre algunos slogans del Millonario: “Lo del mundo River es una frase. No comparto eso ni tampoco decir ´somos los más grandes´. El que quiera ser el más grande tiene que ser como el más pequeño”.