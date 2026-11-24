El arquero marroquí es el gran sueño del Millonario para el futuro del arco. De qué depende su llegada y qué factores están involucrados en la operación.

Yassine Bounou, más conocido como Bono, tiene chances de convertirse en arquero de River durante el 2027. El experimentado marroquí de 35 años, que actualmente defiende el arco del Al Hilal de Arabia Saudita, podría ser el refuerzo estelar del Millonario durante el próximo año si el viento sopla a favor en Núñez.

El operativo, de parte del club, ya está en marcha. En las últimas horas, de hecho, se dio una reunión presencial en Madrid entre una persona que se ocupa de su representación y un dirigente de River que viaja por el mundo. Las conclusiones de dicho encuentro fueron contundentes.

Concretamente, resulta muy difícil que salga en enero de Al Hilal. Por ende, no sería un refuerzo del Millonario en el corto plazo, al menos que River se desprenda en ese mercado de pases de Santiago Beltrán.

Lo cierto es que en el club de Núñez saben que el arquero de 22 años tiene grandes chances de ser vendido en este mercado de pases que se aproxima, pero, de ser así, se podría quedar a préstamo por seis meses o un año, como sucedió en su momento con Julián Alvarez cuando fue vendido a Manchester City.

En caso de no poder retener a Beltrán, River tendrá que salir al mercado a buscar otro arquero, porque la posible llegada de Bono en enero resulta poco probable. Por su elevado salario en Arabia Saudita, el marroquí sabe que no puede percibir el mismo valor en Argentina, por lo que la decisión queda 100% en él.

¿Por qué en junio sería más factible que en enero? Porque el arquero entra en su último año de contrato en Al Hilal y las negociaciones podrían desarrollarse de manera mucho más flexible entre los clubes.

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Bono, el arquero con el que sueña River (Getty)

El negocio que podría facilitar la llegada de Bono a River

Cabe destacar que, el pasado 16 de noviembre, Bono inauguró un complejo de canchas en Marruecos y River no descarta ofrecerle una alianza comercial para fomentar y fortalecer dichos campos de juego para los jóvenes marroquíes.

Bono quiere jugar en River

Desde que Yassine Bounou comenzó a tener un rol importante en el fútbol europeo, especialmente en Sevilla, se supo de su fanatismo por River y desde entonces se le consultó en reiteradas oportunidades sobre si le gustaría atajar en el Millonario. Su respuesta fue siempre que sí, pero siendo respetuoso con el arquero actual del club de Núñez.

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Claro está que River no tiene posibilidad alguna de competir económicamente con Al Hilal, por lo que si se llega a concretar el arribo del marroquí al Millonario será porque él pueda negociar su salida. Contemplando siempre que Santiago Beltrán se marche y eso sería más probable a mediados de 2027 que a comienzos de año, donde los clubes importantes no realizan muchos movimientos.