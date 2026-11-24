El ex River y capitán del Lobo coqueteó con el futuro rival en la previa del duelo entre el Xeneize e Independiente Rivadavia.

Este lunes, Gimnasia y Esgrima de La Plata clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 luego de vencer 4-2 a Newell’s y ahora aguardan por conocer al rival que será Boca o Independiente Rivadavia. En medio de ese contexto, el que rompió el silencio fue Ignacio Fernández y se refirió a los posibles rivales del fin de semana.

Cabe recordar que Nacho está transitando un magnífico presente en el Lobo y se convirtió aún más en una pieza fundamental para el equipo. De hecho, en lo que va del campeonato acumula 4 goles y 5 asistencias en este segundo semestre. En ese sentido, el capitán del conjunto platense habló al término de la victoria contra la Lepra y fue muy sincero.

Nacho Fernández, figura de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (@GimnasiaOficial)

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, el ex River fue más que contundente. “Ojalá que juguemos acá“, deslizó Nacho en primera instancia sobre lo que pasará el próximo fin de semana. Pocos segundos más tarde, coqueteó con la otra posibilidad. “Pero si toca Boca tendremos que ir a La Bombonera“, soltó Fernández sin titubear.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre es lindo jugar en casa, con nuestra gente y el público“, aseguró el experimentado de 36 años. No conforme con esa declaración, el mediocampista creativo también agregó: “Hacen un esfuerzo enorme y volvieron a llenar la cancha, es impresionante“.

¿BOCA O INDEPENDIENTE RIVADAVIA?



La palabra de Nacho Fernández y la posibilidad de jugar en La Bombonera en cuartos de final.



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Un dato importante a tener en cuenta es que Gimnasia jugará de local si gana Independiente Rivadavia en el enfrentamiento contra el Xeneize de este miércoles por la noche. En contraparte, el Lobo irá a La Bombonera si avanza Boca, por lo que se trata de un escenario aún más adverso en caso de que triunfe el equipo de Rodolfo Arruabarrena.