En sus redes sociales la Gloria aseguró que jugará en su cancha ante el Millonario.

A falta de la confirmación oficial sobre la fecha del partido, a través de un video en sus redes sociales, Instituto de Córdoba confirmó que por los cuartos de final del Torneo Clausura recibirá a River en su estadio, a pesar del mal estado del mismo por el recital de María Becerra realizado el pasado fin de semana.

“Tranquilos…. En el Monumental Presidente Perón, como siempre”, dice el posteo de la Gloria para asegurarle a sus hinchas que recibirá al Millonario en su casa, y así no tendrá que mudarse nuevamente al Mario Alberto Kempes, tal como ocurrió en octavos de final ante Huracán.

Tranquilos…



En el Monumental Pdte. Perón, como siempre 🇦🇹❤️ pic.twitter.com/MXTjU6d2FR — Instituto ACC (@InstitutoACC) November 24, 2026

A falta de menos de una semana para el partido, el estado del campo de juego no es el mejor por el recital que tuvo días atrás. A pesar de esto, el elenco cordobés prefirió jugar en su casa debido a la buena racha de resultados que cosechó allí a lo largo de todo el Torneo Clausura.

Tal es así que en Alta Córdoba el equipo comandado por Diego Flores terminó invicto en el actual certamen, al cosechar seis victorias y tan solo un empate en las siete presentaciones. Además, su racha como local es aún mejor, debido a que jugó dos partidos en el Kempes, con un triunfo y otra igualdad.

La última vez que Instituto y River se enfrentaron en Alta Córdoba

La Gloria y el Millonario jugaron por última vez en el Presidente Perón el 6 de noviembre de 2024, por la Liga Profesional de aquel año. En aquella oportunidad, fue triunfo de los de Núñez por 3 a 2, con goles de Solari, Paulo Díaz y Colidio tras comenzar perdiendo. Tras esto, nunca volvió a dar vuelta un resultado.

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