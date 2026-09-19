“Para el hincha de San Lorenzo es más especial jugar contra Boca que contra Huracán”

Emmanuel Mas pasó por ambos clubes, aunque realmente dejó una huella en el Ciclón, donde fue campeón de la Copa Libertadores 2014.

A lo largo de la historia fueron varios los jugadores que vistieron las camisetas de Boca y San Lorenzo. Uno de los casos más emblemáticos de los últimos años es el de Emmanuel Mas, que había sido campeón de la Libertadores 2014 con el Ciclón y poco después de tres años se calzó la casaca del Xeneize.

Los pasos de Mas y Buffarini a Boca no cayeron nada bien entre los hinchas de San Lorenzo, que consideraron una traición a los colores, especialmente por el cariño que se habían ganado por parte de los fanáticos, sino también por los títulos memorables que habían conseguido.

Emmanuel Mas dialogó con Dsports Radio y palpitó lo que será el duelo del próximo domingo entre San Lorenzo y Boca: “Jugar contra Boca para el hincha de San Lorenzo es especial, tenés que estar ahí para vivirlo. Es más especial que jugar contra Huracán, es mucho más que una obligación. Desde el lado de Boca hay que ser consciente que ellos no juegan en puntitas de pie, es mucho más que Huracán”.

Mas ante Cruzeiro en la Libertadores 2014. (Foto: Getty).

¿Cómo fue el paso de Mas por San Lorenzo y Boca?

Mas debutó en San Martín de San Juan y para 2013 pasó a San Lorenzo, elenco en que jugó hasta 2016. En su paso por el Ciclón, el lateral izquierdo disputó 144 partidos, marcó 9 goles, brindó 13 asistencias y obtuvo tres títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2014.

Luego de un año en el fútbol de Turquía, a comienzos de 2018, Mas arribó a Boca Juniors y allí permaneció hasta mediados de 2021, cuando emigró a la MLS. En sus años en el Xeneize, el sanjuanino disputó 79 encuentros en los que anotó 5 tantos, brindó 6 asistencias y conquistó cinco títulos.

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Emmanuel Mas jugando para Boca contra San Lorenzo. (Foto: Getty).

Las probables alineaciones de San Lorenzo vs. Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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