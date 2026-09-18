Objetivo Libertadores: Boca y River se juegan mucho en la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

El Campeonato entró en la recta final de sus jornadas, por lo que el Xeneize y el Millonario arrancan a definir la temporada.

El Torneo Clausura 2026 ya llegó al último tercio de sus fechas y ahora empieza la recta final, que va a definir los clasificados a los octavos de final y al mismo tiempo quiénes jugarán las Copa Libertadores y Sudamericana del 2027. En ese sentido, Boca y River tienen un rol protagónico, pero están complicados en ambas luchas, por lo que deben pisar el acelerador.

Cabe recordar que el Millonario acumula tres victorias consecutivas, que le permitieron salir de una crisis histórica que derivó en la reciente salida de Eduardo Coudet. A su vez, el Xeneize viene de clasificar a semifinales, pero en el campeonato no puede consolidarse del todo y le juega en contra la triple competencia ya que dejó varios lesionados en el camino.

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, capitanes de Boca y River. (Getty Images)

Lo cierto es que la fecha 10 puede ser el escenario ideal. Esto se debe a que hay un cruce directo entre dos equipos que pelean la tabla anual con ellos y el resto tiene partidos complicados. Sin embargo, Boca y River deben ganar para aprovecharlo. Aunque suene extraño, ninguno de los dos gigantes del fútbol argentino es una garantía y bien podrían dejar puntos.

El panorama de Boca en la fecha 10

Este domingo visita a San Lorenzo, con lo mejor que tiene tras la clasificación por Copa Sudamericana. Boca está 5° y está a 5 unidades de los virtuales clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura 2026. En ese contexto, con un triunfo escalaría varios puestos y se metería de lleno en la pelea por la cima de la Zona A, contra clubes de menor renombre.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la Tabla Anual 2026, que otorga los cupos para las competiciones internacionales. Allí, el Xeneize está 4° y a 1 punto de la Copa Libertadores, una chance inmejorable para posicionarse mejor. En caso de sumar, le juega a favor que Rosario Central (5°) recibe a Argentinos Juniors (2°) y que hay otros cruces determinantes.

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El equipo titular de Boca ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

El panorama de River en la fecha 10

Este sábado recibe a Huracán, un rival que últimamente le costó mucho. En ese sentido, River está 7°, a 5 puntos del líder de la Zona B y clasificando a los playoffs del campeonato. Aunque viene dejando atrás un pésimo arranque del campeonato, una victoria lo termina de acomodar entre los que pelean por los primeros puestos, con varias fechas por disputarse.

A su vez, si gana, podría escalar hasta 3 posiciones en la Tabla Anual 2026, donde está 6°. Esto se debe a que hay muchos equipos en pocos puntos de diferencia y un triunfo hasta lo podría poner en puestos de Copa Libertadores, o al menos quedar a tiro. Además, le sirve que Rosario Central (5°) recibe a Argentinos Juniors (2°) y que hay otros cruces claves.

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Los titulares de River ante Independiente Rivadavia.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026