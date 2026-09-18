De compañeros en inferiores a dirigir a su hijo: la historia oculta entre Arruabarrena y el papá de Jagger Herrera

El DT y el padre del juvenil fueron compañeros en inferiores y hasta hicieron dupla en la zaga hace 30 años.

Facundo Herrera es uno de los juveniles que Rodolfo Arruabarrena decidió promover a la Primera División, para luego afianzarlo en el primer equipo. La historia entre Jagger con el Vasco quedará marcada por ese hecho, pero comenzó tres décadas atrás, cuando compartió inferiores con su papá.

En 1986, año en el que el actual director técnico del Xeneize se encontraba en Novena División, tenía como compañero a Leo Herrera, padre del marcador central. Ambos integraban la misma categoría y hasta llegaron a integrar dupla en la zaga.

La revelación la hizo el propio Arruabarrena en diálogo con Planeta Boca Juniors, al ver una foto que él integraba junto a otros jóvenes de las categorías 1975 y 1976. “Compartimos infantiles, prenovena y novena. Hasta hice dupla central con él un tiempo“, expresó.

Otros de los futbolistas de esa división fueron Juan Cobián, Silvio Rivero y Leonardo Luppino, tres que luego tuvieron su chance de jugar en la máxima categoría del Xeneize. “Con algunos cada tanto nos mandamos mensajes, mandan alguna foto y demás”, confesó el actual DT.

Los elogios de Arruabarrena a Jagger Herrera

“Lo veíamos en Reserva. Conozco a la familia y sé de qué está hecho. Después es él el que tiene que aprovechar las oportunidades, y las está aprovechando. Nosotros lo que hacemos es tratar de no quemar a los chicos. Los vamos viendo en los entrenamientos, vamos hablando con los entrenadores, en este caso con Mariano (Herrón)”, expresó.

Y agregó: “Llegó la oportunidad, lo pusimos, aprovechó, sigue mejorando, sigue mostrando esa entereza que tiene que tener un central de Boca, gana muchos duelos. Está aprovechando las oportunidades. Sabe que no se tiene que quedar ahí, tiene que seguir aprendiendo, tiene que escuchar a los más grandes. Sabe que ustedes (los periodistas) muchas veces no ayudan con los elogios. Es un pibe que escucha y eso es lo importante”.

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