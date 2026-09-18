Boca hoy: Montero descartado vs. Racing, posible 11 contra San Lorenzo y más

Boca encara el viernes 18 de septiembre con la cabeza puesta en el clásico ante San Lorenzo. El equipo de Rodolfo Arruabarrena quiere imponerse como visitante y llegar de la mejor manera al duelo de Copa Argentina con Racing, donde tendrá una baja clave. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Montero no jugará ante Racing

Álvaro Montero estará ausente en el club de la Ribera por haber sido convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. La Fecha FIFA coincide con el 27 de septiembre, jornada en la que el Xeneize chocará ante la Academia.

En ese contexto, con el objetivo de evitar perder a uno de sus futbolistas clave, Boca elevó un pedido a la Federación Colombiana de Fútbol para retener a su arquero en este período, según pudo saber BOLAVIP. Sin embargo, el mismo fue rechazado.

La posible formación de Boca para visitar a San Lorenzo

Con la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana en el bolsillo, Boca Juniors prepara su nuevo desafío, esta vez en el Torneo Clausura 2026. El próximo domingo, a las 14.45, el club de la Ribera visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en el marco de la Fecha 10.

El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena, en zona de clasificación a los Playoffs, se enfrenta ante un rival directo, que puede igualarlo en puntos en caso de doblegarlo. Por eso, el DT ya piensa en poner lo mejor que tiene a disposición para este clásico.

Battaglia sigue entrenándose a la espera de su regreso

Rodrigo Battaglia continúa evolucionando después de su operación en el tendón de Aquiles y cada vez está más cerca de entrenar con normalidad. Este viernes, el ex Mineiro participó de algunos ejercicios tácticos y otros con acciones ofensivas junto con sus compañeros. Se espera que su retorno sea a comienzos de octubre.