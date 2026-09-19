El mediocampista tuvo un gran comienzo en el Millonario, pero se fue apagando y se marchó a Toluca, donde pareciera haber encontrado su lugar en el mundo.

En los últimos años, River sacó a grandes jugadores de sus Divisiones Inferiores, pero no todos terminaron brillando. El caso de Santiago Simón es extraño, ya que mostró su mejor versión en sus comienzos, cuando apenas daba sus primeros pasos, pero no logró establecerse y ya para 2025 terminó saliendo luego de pasar cinco años en la Primera del club de Núñez con algunos altibajos en su rendimiento.

Simón fue compañero de Leonardo Ponzio y en diálogo con Dsports Radio fue consultado sobre su presente como director técnico de River. El mediocampista por derecha dijo: “Me sorprendió mucho cuando lo vi como DT, me pone muy contento. No tengo dudas de que le va a ir muy bien, le deseo lo mejor“.

¿Por qué se fue de River?

Simón también contó por qué tomó la decisión de emigrar a Toluca: “En River arranqué a los 10, hice todas las categorías inferiores ahí. Lo disfruté mucho, pero después me tocó salir porque no tenía los minutos que yo quería. Vinimos acá y lo aproveché, ya gané cuatro títulos en Toluca”.

Simón llegó a Toluca en 2025. (Foto: Getty).

Sus compañeros más distinguidos

A Simón le preguntaron por los compañeros más técnicos que tuvo en el Millonario y no dudó: “El Diablito (Echeverri) me parece un jugador excelente, espero que le vaya muy bien en Benfica. Técnicamente, Milton (Casco) era una locura. Tuve la posibilidad de compartir plantel con grandísimos jugadores en River”.

El paso de Simón por River

Santiago Simón debutó en la Primera de River en 2020 de la mano de Marcelo Gallardo. En su paso por el Millonario, el volante por derecha disputó 146 partidos, marcó 6 goles, brindó 17 asistencias y obtuvo cinto títulos, todos ellos locales.

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