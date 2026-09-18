Los suspendidos de la Selección Argentina cumplirán las sanciones en los amistosos internacionales

En los próximos días, la Selección Argentina volverá a jugar luego de lo que fue la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el escándalo que desató al término del partido, dejó un saldo de varios suspendidos que deberán cumplir sus respectivas sanciones. En ese sentido, la Albiceleste recibió una buena noticia…

La pelea entre Leandro Paredes y Eric García tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. (Getty Images)

Cabe recordar que Nahuel Molina se cruzó fue con Rodri, Leandro Paredes agarró del cuello a Eric García, el Ratón Ayala golpeó a Dani Olmo y hubo un tumulto generalizado que fue bastante desagradable. Después de procesar todo lo sucedido, se dieron a conocer las penas que recibió la AFA en general como entidad y los protagonistas del escándalo en particular.

Debido a aquellos sucesos, la AFA debe pagar 321 mil dólares en multas, además de jugar los próximos dos partidos en condición de local al 50% de capacidad. Por otro lado, Paredes recibió 10 partidos de suspensión, Nahuel Molina fue sancionado con 7, Thiago Almada con uno y Ayala no podrá estar en el banco junto a Lionel Scaloni en tres encuentros.

La piña que le pega Ayala al pelotudo de Dani Olmo, fantástica. pic.twitter.com/Mf8A93B7ye — Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) July 20, 2026

Lo cierto es que, según informó la AFA en estas horas, CONMEBOL permitió que los amistosos de Argentina sean considerados de Nivel 1. En otras palabras para que se entienda mejor, esto significa que los jugadores suspendidos cumplen sus sanciones. De esta manera, cada uno de los castigados reducirá las penas que impuso la FIFA por lo ocurrido en la final.

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Un dato importante a tener en cuenta es que, durante esta triple fecha FIFA llevada a cabo entre septiembre y octubre, será la despedida de Lionel Messi. Después de comunicar hace algunas semanas que no seguirá jugando en la Selección Argentina, el astro rosarino de 39 años tendrá su último partido vistiendo la albiceleste y con los hinchas en las tribunas.

Lionel Messi en la Selección Argentina. (Getty Images)

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en La Bombonera, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

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Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA