“Hubo jefes de equipo que lo llamaron a Colapinto, pero Briatore nunca quiso que se vaya de Alpine”

Juan Fossaroli, periodista de ESPN de extrema confianza de Franco, reveló novedades sobre el interés que el argentino despertó en otras escuderías de la Fórmula 1.

Franco Colapinto se encuentra atravesando una enorme temporada en la Fórmula 1. Por primera vez, el argentino puede pilotear un monoplaza competitivo gracias al trabajo de Alpine para que este 2026 den un salto de calidad.

Actualmente, el piloto nacido en Pilar se encuentra en el puesto 12 en el campeonato de pilotos y sumó un total de 27 puntos, aunque sus números van más allá.

Hasta el momento, Colapinto es el único piloto de la parrilla que logró terminar todas las carreras, sin sufrir DNF en los Grandes Premios. Además, llegó a integrar un podio durante la carrera en Monza, pero un despiste lo mandó al fondo de la parrila y terminó consiguiendo un noveno puesto en dicho GP.

Sus actuaciones y performance lo llevaron a ser confirmado por Flavio Briatore como piloto de Alpine para la próxima temporada, por lo que Colapinto estará en 2027 en la Fórmula 1 junto a Pierre Gasly una vez más. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el argentino despertó interés en otras escuderías en el mercado de pilotos.

Resulta que Juan Fossaroli, periodista de ESPN que recorre el paddock carrera a carrera, habló en el programa “Pit Lane” y dio detalles de este interés de otros equipos por Colapinto. “El talento dejémoslo de lado, porque sabemos que lo tiene; si no, no estaría en la Fórmula 1. Por ser simpático, extrovertido, no va a estar en la Fórmula 1. Pero yo creo que Franco lo sabía y ha hecho todo bien, los números lo están probando. Entonces, yo creo que de alguna manera es un piloto que se consolidó”, comenzó.

En sintonía, Fossaroli, quien tiene gran confianza con Colapinto, detalló: “Es un piloto que quieren en otros equipos, porque eso es cierto y doy fe que lo han llamado, inclusive jefes de equipo directamente escribiéndole a Franco. Se empezaron a cerrar las puertas, cada uno empezó a confirmar, y Franco pertenece a Alpine, y creo que es más, Flavio Briatore nunca quiso que Franco se vaya“.

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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el fin de semana del 26 de septiembre, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá en el Baku City Circuit, en la capital del país asiático. La carrera iniciará a las 8.00 de la mañana de Argentina.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

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Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)

01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito) GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

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En síntesis