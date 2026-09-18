Platense fue sancionado por los incidentes ante Fluminense: con el clásico ante Argentinos incluido, no tendrá público por dos fechas

El Calamar recibió una dura sanción por la invasión de campo de sus hinchas tras la eliminación en la Copa Libertadores y deberá cumplirla en el Clausura.

No quedan dudas de que la gran sorpresa de esta Copa Libertadores ha sido Platense. En su primera participación en toda su historia, el Calamar superó un duro grupo integrado por Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe y logró avanzar a la fase de eliminación directa.

Además, se cargó en octavos de final al chileno Coquimbo Unido y quedó a las puertas de un pase a semifinales complicando a Fluminense. De hecho, la derrota por 2 a 0 en la ida en Brasil la igualó momentáneamente en Vicente López, hasta que Agustín Canobbio descontó y dejó el global 3-2 para los cariocas.

Sentenciada dicha eliminación el pasado martes, un grupo de hinchas del Calamar se metieron en el campo de juego, arremetieron contra la parcialidad visitante y le robaron banderas al conjunto brasileño, lo que generó caos en pleno estadio. Este viernes, se hizo oficial que el club no saldrá impune de la situación que un puñado de simpatizantes de Platense cometieron.

Debido a una resolución de la APreViDe (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) la sanción para el Calamar por los hechos ocurridos frente a Fluminense será contundente: deberá afrontar los próximos dos partidos de local a puertas cerradas, sin público.

Más allá de la cuestión deportiva, por la influencia que los hinchas pueden tener en un partido, la sanción también recae en lo económico, ya que el club no podrá recaudar los ingresos que suponen los fanáticos en cada encuentro.

Imágenes del descontrol post Platense – Fluminense (Getty)

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Además, el calendario condenó al Calamar: su primer partido sin público será este domingo ante Newell’s, por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero el próximo compromiso que le toca en el Estadio Ciudad de Vicente López será ni más ni menos que el clásico del norte porteño ante Argentinos Juniors. Por ende, Platense deberá recibir al Bicho con el estadio vacío.

Dicho encuentro está pautado para la fecha 12, que se jugará en el fin de semana del 10 y 11 de octubre, aún sin horario ni día confirmado. En el medio, el Calamar tendrá que visitar a Vélez por la 11° jornada del Clausura y definir su pase a semifinales de la Copa Argentina ante Estudiantes, el 1 de octubre.

Imágenes del descontrol post Platense – Fluminense (Getty)

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De todas formas, Platense anunció que buscará la forma de apelar a la sanción y que se reduzca la pena.

El comunicado de Platense por la sanción ante Fluminense

El Club Atlético Platense comunica que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos a la finalización del partido ante Fluminense el pasado 15/9/2026 y en función de lo dispuesto por la Resolución N* 2026-176 de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se ha notificado que la disputa de los dos próximos partidos de nuestro primer equipo deberán disputarse a puertas cerradas.

El Club Atlético Platense comunica que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos a la finalización del partido ante Fluminense el pasado 15/9/2026 y en función de lo dispuesto por la Resolución N* 2026-176 de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte,… pic.twitter.com/8ujBKplVSW — Club Atlético Platense (@caplatense) September 18, 2026

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La dirigencia de nuestra institución se encuentra trabajando para reducir los alcances de esta medida, con los recursos administrativos y pruebas correspondientes.

En síntesis