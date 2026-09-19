Scaloni y un guiño a su continuidad en la Selección Argentina

El entrenador llegará este sábado al país de cara a la próxima fecha FIFA en la que la Albiceleste se medirá ante Bolivia, Burkina y Faso y Benín.

Desde que terminó el Mundial 2026, en el cual la Selección Argentina obtuvo el segundo puesto, una de las principales preocupaciones para los argentinos era saber si Lionel Scaloni seguirá o no al frente de la Selección Mayor de cara al 2027. Cabe recordar que su vínculo contractual finaliza en diciembre de 2026.

La AFA dejó en claro que quiere la continuidad de Lionel Scaloni, mientras que el entrenador nunca fue contundente respecto a lo que va a hacer con su futuro. Lo que es seguro es que será quien esté al frente de las próximas fechas FIFA. Sin ir más lejos, ya dio la lista de convocados -faltan los del fútbol local- para los próximos amistosos, que serán ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi.

Scaloni dejó la puerta abierta a la continuidad

En diálogo con el canal asiático MiGu, Lionel Scaloni fue consultado por la nueva generación y allí dejó claro que se ve conduciéndolos en un futuro, por lo que se puede entender que se va a quedar: “Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo”.

Además, agregó: “Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta y siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”.

Lionel Scaloni. (Foto: Getty).

Por otro lado, el entrenador comparó la situación actual con la que vivió tras la consagración en la Copa América 2024: “Después de la Copa América 2024 yo también tuve un pensamiento de que iba a ser duro lo que se venía, porque después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial, generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello… sentir que se podía seguir compitiendo y la verdad, se podía“.

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“Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así”, agregó Scaloni.

También dijo: “La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”.

Messi, los caudillos y la rivalidad contra España

Scaloni se refirió a Lionel Messi: “El Messi de 22, 23 años fue un futbolista único. Con nosotros también jugó bien, pero a mí me habría gustado tenerlo cuando era joven. Era único… es único. Se sintió cómodo con nosotros. Pusimos todo a disposición de lo que teníamos para que él y todos se sintieran cómodos“.

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Lionel Messi. (Foto: Getty).

Por oro lado habló de los caudillos de su selección: “Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. Y de cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”. Finalmente, se refirió a la rivalidad contra España: “Somos pueblos hermanos con los españoles. No porque tres o cuatro salgan a decir cosas se debe empañar esto. Yo vivo allá y hasta hubo gente que quería que ganáramos nosotros”.

DATOS CLAVE

Lionel Scaloni evalúa su continuidad en Argentina tras terminar el Mundial 2026.

evalúa su continuidad en Argentina tras terminar el Mundial 2026. Lionel Scaloni dirigirá a la Selección en los próximos amistosos ante Bolivia, Burkina y Benín.

dirigirá a la Selección en los próximos amistosos ante Bolivia, Burkina y Benín. Lionel Messi disputará sus partidos de despedida en las próximas fechas FIFA de 2026.