El Xeneize igualó 1 a 1 ante Sao Paulo, pero como había ganado la ida por 1 a 0 se clasificó a las semifinales del certamen continental.

Boca avanza a paso firme en la Copa Sudamericana. El pasado martes igualó 1 a 1 ante Sao Paulo en Brasil y selló la clasificación a las semifinales ya que en la ida se había impuesto por 1 a 0. El tanto del Xeneize lo marcó Leandro Lozano, quien fue uno de los elegidos del elenco de Arruabarrena para integrar el once ideal de la semana del certamen continental.

No solamente Lozano se metió en el equipo ideal de la semana que elige la Conmebol, también lo hizo Facundo Herrera, popularmente conocido como Jagger. El marcador central completó un muy buen partido y se ganó un lugar en el seleccionado que arma la casa madre del fútbol sudamericano.

Herrera y Paredes discuten con el árbitro. (Foto: Getty).

El once ideal de la Copa Sudamericana de esta semana, según Conmebol

Delfim – Atlético Mineiro

Lozano – Boca Juniors

Herrera – Boca Juniors

Saldivia – Vasco da Gama

Cuello – Atlético Mineiro

Siles – Montevideo City Torque

Da Silva – Montevideo City Torque

Bernard – Atlético Mineiro

Reinier – Atlético Mineiro

Rodríguez – Montevideo City Torque

Duarte – Vasco da Gama

El once ideal de la Sudamericana. (Foto: @Sudamericana).

¿Qué se le viene a Boca?

Boca se medirá ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. La ida será en La Bombonera en la semana del 13 de octubre, mientras que la revancha será siete días más tarde en Brasil, aunque no en el Estadio São Januário ya que no cuenta con la capacidad permitida por Conmebol para esta instancia. La opción que pica en punta es que sea en el emblemático Maracaná.

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