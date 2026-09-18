Jugó los 5 clásicos más importantes del fútbol argentino y dijo cuál es el más especial

Pablo Álvarez tuvo una gran trayectoria como futbolista. Surgió de Boca y uno de sus primeros grandes hitos fue patear un penal caliente ante River por la semifinal de la Copa Libertadores 2004, luego se destacó en clubes de la talla de Estudiantes, Rosario Central, Catania y Zaragoza. Sobre el final de su carrera vistió camisetas como las de Racing, Huracán y Arsenal, donde puso punto final a su carrera.

Una de las particularidades de la carrera de Pablo Álvarez es que jugó varios de los clásicos más importantes del país. Vistiendo la casaca de Boca se midió ante River, con la de Estudiantes hizo lo propio ante Gimnasia, con la de Rosario Central ante Newell´s, con la de Racing frente a Independiente y con la de Huracán contra San Lorenzo.

En diálogo con el periodista Rodrigo Rea, Álvarez se refirió a los clásicos que jugó y dijo: “Jugué Racing – Independiente, Rosario Central – Newell´s, Estudiantes – Gimnasia, Huracán – San Lorenzo y Boca – River pero el de Rosario es terrible, lo viven de una manera muy especial, es una ciudad muy futbolera y te exigen ganar el clásico, no ganar un campeonato sino ganar el clásico“.

Respecto a la amplia diferencia en el historial que existe entre Rosario Central y Newell´s dijo: “En la época que jugaba yo no estaba tan abultado el clásico, nosotros fuimos de los primeros que empezamos a extender esa racha. Sin dudas que el historial condiciona porque no solo lo jugamos nosotros sino también la gente, y si se contagia eso de la gente”.

Pablo Álvarez dejó su huella en Rosario Central. (Foto: Imago).

Un detalle no menor es que Pablo Álvarez jugó el famoso clásico en el que Estudiantes le ganó 7 a 0 a Gimnasia y así lo recordó: “Fue épico, le ganas a tu rival y de esa manera quedando en la historia del club, de la ciudad y del futbol argentino, no hay antecedentes de un 7 a 0”.

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Además, agregó: “Incluso Olave sacó dos o tres pelotas que podrían haber abultado más el resultado. Verón estaba al lado mío y me decía sigamos para adelante y hagamos más goles, del otro lado nos pedían que bajemos un poco pero si podíamos hacerle 10 goles, les hacíamos. Dos goles mas podríamos haber hecho tranquilamente”.

Pablo Álvarez y el Mundo Boca

El lateral se formó en Boca y allí dio sus primeros pasos en Primera División. Al ser consultado por el Mundo Boca dijo: “Boca es diferente a todos, pasas a tener visibilidad mundial, uno lo dimensiona a eso cuando te vas, en ese momento no lo ves. Yo como venia de inferiores veía como algo natural eso, pero después te vas y te das cuenta que no sucede en otros clubes”.

“Logre adaptarme fácil por haber vivido de chico el mundo Boca, nosotros en la Reserva jugábamos el partido previo al equipo de primera y jugábamos en todas las canchas con las tribunas llenas y el jugador de reserva empieza a vivir esa atmosfera, con clima hostil de visitante, te prepara y te vuelve mas jugador para un equipo de primera. Ojalá pudiera volver, eso potenciaría aun mas a nuestros jóvenes”, completó Álvarez.

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El famoso penal ante River

En 2004, Boca y River se vieron las caras por las semifinales de la Copa Libertadores. Tras igualar 2 a 2 en el global, todo se definió por penales en el Monumental. Bianchi decidió que Álvarez, de apenas 18 años, ejecute uno de los penales de la tanda.

Así lo recordó Álvarez: “Después de muchos años me junté con Bianchi y le pedi tomar un café, y no me podía ir de esa charla sin preguntarle porque me mando a patear a mi, je. Él muy simple me respondió: Eras de los pocos que me miraba a los ojos, ahí entendí todo“

“En el momento de la caminata uno es inconsciente en lo que esta haciendo, hoy con los años me lo siguen recordando y eso me llena de orgullo, pero fue una inconsciencia, yo ya había vivido lo que era Boca y lo hice de la manera mas natural. Tomé dimensión con el tiempo”

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