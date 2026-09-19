El Ciclón recibirá en el Nuevo Gasómetro al Xeneize el próximo domingo a partir de las 14.45 horas en el marco de la décima fecha del Clausura.

La rivalidad entre San Lorenzo y Boca es una de las más importantes del fútbol argentino. El Ciclón es prácticamente el único que puede jactarse de estar por encima en el historial ante el Xeneize y ese aspecto es clave en cada previa de un partido entre ambos clubes.

En esta oportunidad, la cuenta oficial de San Lorenzo chicaneó a Boca en sus redes sociales haciendo un desglose del historial entre ambos clubes, en el cual el Ciclón está arriba por 13 partidos, contemplando ligas locales, copas locales y copas internacionales.

“El desglose del historial entre San Lorenzo y Boca: El Ciclón le saca 13 partidos de ventaja al equipo xeneize. En ligas, San Lorenzo está por encima por 10 partidos, en copas internacionales por 2 y en copas nacionales por 1″, compartieron los de Boedo, acompañada por una foto del clásico que ganó 3 a 0 en 2005 con tantos de Hernán Peirone.

Cabe destacar que San Lorenzo no le gana a Boca desde 2023, cuando le ganó por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetros en el marco de la Liga Profesional. El próximo domingo, a partir de las 14.45 horas, en el Bajo Flores, los de Insúa recibirán a los de Arruabarrena por la décima jornada de la Zona A del Torneo Clausura.

Las probables alineaciones de San Lorenzo vs. Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

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Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El desglose que hizo San Lorenzo

193 partidos por Ligas: 76 victorias de San Lorenzo, 51 empates y 66 derrotas (+10).

En Copas Nacionales: 6 encuentros; con 3 triunfos del Ciclón, 2 derrotas y 1 empate (+1).

Por Copas Internacionales se cruzaron un total de 4 veces: 3 triunfos azulgranas, 2 por Copa Mercosur y 1 por Sudamericana, contra 1 del Xeneize en Sudamericana (+2).

DATOS CLAVE

San Lorenzo destacó su ventaja de 13 partidos en el historial contra Boca .

destacó su ventaja de 13 partidos en el historial contra . San Lorenzo supera a Boca por 10 partidos en ligas y 3 en copas.

supera a Boca por 10 partidos en ligas y 3 en copas. San Lorenzo ilustró su publicación con la victoria 3-0 ante Boca del año 2005.