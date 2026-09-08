Las alineaciones de Boca vs. San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

En La Bombonera, el Xeneize y el Tricolor abren la serie en búsqueda de un boleto a semifinales.

En La Bombonera, por la ida de los cuartos de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe a San Pablo de Brasil en búsqueda de un resultado positivo que le permita quedar bien parado de cara a la revancha que se disputará en el Morumbí.

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El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena viene de eliminar a Recoleta en octavos de final tras quedarse con el global por 7 a 1. En la ronda previa, venció por penales a O’Higgins de Chile luego de igualar 1 a 1 en los 180 minutos reglamentarios.

San Pablo, por su parte, ganó su grupo y se ahorró jugar una etapa de mata-mata. En los octavos de final eliminó a Bolívar de Bolivia, tras empatar 1 a 1 la ida en condición de visitante y golear 3 a 0 en la revancha como local en el Morumbí.

Las alineaciones de Boca y San Pablo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano.

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: hora, canal y árbitro

Hora: 21.30

Canal: ESPN

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Piero Maza

Revancha: martes 15 de septiembre a las 21.30 horas.

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