Las 3 bajas que tiene Boca para enfrentar a Sao Paulo por la Copa Sudamericana 2026

Este martes por la noche, Boca recibe a Sao Paulo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. De cara al compromiso que se lleva a cabo en La Bombonera y una semana antes de disputar la revancha, el Xeneize cuenta con 3 bajas que ya están confirmadas y no podrán estar a disposición de Rodolfo Arruabarrena.

En primer lugar, Leandro Paredes vuelve a ser titular, por lo que también vale destacar que recuperó a su mejor futbolista para el partido más importante de lo que va del semestre. En ese sentido, fue clave el descanso ante Gimnasia de Mendoza para que pueda hacer su rehabilitación correspondiente. Sin embargo, las malas noticias son otras…

Leandro Paredes, capitán de Boca.

Esto no incluye las ausencias de Rodrigo Battaglia, Tomás Aranda, Adam Bareiro y Agustín Marchesin. De este grupo selecto de futbolistas, el más próximo a volver es el mediocampista central que se sumaría a los entrenamientos en las siguientes semanas. Los 3 restantes regresarían para la pretemporada 2027.

Milton Delgado, Ayrton Costa y Malcom Braida, descartados vs. Sao Paulo

Milton Delgado: el mediocampista central sufrió una distensión y es por eso que es la gran ausencia de Boca ante Sao Paulo. Aunque los plazos son ajustados, apunta a estar en la revancha el siguiente martes 15 en Brasil. De hecho, Arrubarrena manifestó: “La idea es que esté para el segundo partido. Veremos las sensaciones con los médicos”.

Milton Delgado, mediocampista de Boca.

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Ayrton Costa: el zaguero central padece una lesión muscular en el isquiotibial y está llevando a cabo la pertinente rehabilitación. Sin embargo, también padece una pubalgia, por lo que el tiempo de recuperación es incierto y llevará más tiempo de lo normal porque son dos cuestiones diferentes.

Malcom Braida: el lateral izquierdo habitualmente suplente tiene un fuerte traumatismo, por lo que no se trata de una lesión. De todas maneras, ese golpe lo tiene marginado de las canchas y se espera que en los próximos días se sume a los entrenamientos con absoluta normalidad y junto al resto de sus compañeros.

Ayrton Costa, defensor de Boca.