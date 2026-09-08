Jonathan Calleri palpitó el cruce con Boca y le puso picante: “Soy rival”

El Tricolor visitará al Xeneize este martes a partir de las 21.30 horas por la ida de los cuartos de final del certamen continental.

Este martes a partir de las 21.30 horas, Boca recibirá a Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo se jugará en La Bombonera y tendrá como árbitro a Piero Maza, uno de los jueces más reconocidos del fútbol chileno. Quien vivirá un partido aparte será Jonathan Calleri, atacante del Tricolor que pasó por el Xeneize.

En diálogo con ESPN, Calleri palpitó el partido ante Boca: “Jugar el La Bombonera es cumplir un sueño. Incluso me estaba acordando recién cuando hablabas, yo soy hincha de All Boys y hay una canción que dice: ´Jugar en La Bombonera es lo que imagino´. Entonces, todo el mundo que es argentino, cuando juega en Inferiores o lo que sea, quiere jugar en el estadio de Boca o de River”.

Además, agregó: “Jugar en La Bombonera o en el Monumental es un sueño para todo el mundo. Más para los equipos chicos, que es desde donde yo salí. Entonces yo ya viví todo eso, ya jugué en La Bombonera muchas veces y es un sueño realizado”.

Calleri palpitó la visita con Sao Paulo

“Ahora estoy del otro lado, pero tengo un cariño y un respeto muy grande por el club, por toda la gente de allí, pero hoy soy rival y quiero lo mejor para Sao Paulo y quiero ganar. Va a ser un partido muy difícil, ellos tienen muy buenos jugadores. Nosotros estamos mejor que hace 15 días y creo que va a ser un partido muy disputado que se va a definir en detalles”, completó el delantero.

Jonathan Calleri en Sao Paulo. (Foto: Getty).

El paso de Calleri por Boca

Tras un gran paso por All Boys, Jonathan Calleri llegó a Boca en 2014 y allí pasó dos años. En su paso por el Xeneize disputó 61 partidos, marcó 23 goles y brindó 12 asistencias. El atacante obtuvo dos títulos en el elenco de la Ribera: el Torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina del mismo año.

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Las alineaciones de Boca y San Pablo

Boca : Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano.

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