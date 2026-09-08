Los detalles de la denuncia que Vélez hizo a AFA para que impugnen la clasificación de Boca en la Copa Argentina

Se hizo oficial la denuncia del Fortín por la mala inclusión de los seis extranjeros en el partido de los octavos de final del certamen federal.

El pasado lunes, ingresó en legales de AFA la denuncia que Vélez oficializó contra Boca por la mala inclusión de los extranjeros en el partido de los octavos de final de la Copa Argentina.

En el Fortín esperan que la sanción sea efectiva y que el Xeneize quede eliminado del certamen por escritorio, mientras que en el otro bando se apoyan en que, si bien reconocen que fueron citados seis futbolistas foráneos, solo ingresaron cinco al partido y eso está amparado en el reglamento de la Copa Argentina.

El elenco de Liniers emitió un comunicado oficial para informar que pidieron los puntos y la clasificación a los cuartos de final, pero todo indica que este reclamo no prosperará, por lo que desde AFA mantendrán el resultado original, que fue victoria del Xeneize por penales.

Según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, esto se debe a un gris legal que hay en el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino. En el artículo 18, referido a las malas inclusiones, marca que una alineación indebida será cuando “un jugador participe en un partido y/o competición para el cual no es elegible, los órganos disciplinarios de la AFA podrán imponer medidas disciplinarias adecuadas, teniendo en cuenta la integridad de la competición en cuestión”.

El gris legal está en el concepto “participar”, ya que en Argentina se usa el mismo reglamento que dispone FIFA. En el mismo, redactado en inglés, está la palabra “fielding”, que quiere decir alinear, que juegue y esté dentro del campo de juego durante el partido.

Esto quiere decir que no le darán la derecha a Vélez porque Boca utilizó a cinco de los seis extranjeros que tuvo en la lista, debido a que Ángel Romero no sumó minutos. Por ende, se toma que el club no sacó ventaja de este error administrativo y se le mantendrá el resultado original.

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BOLAVIP tuvo acceso al petitorio completo de Vélez a AFA, en el que reclaman, mediante 10 aristas, cual debe ser el accionar legítimo del ente argentino en esta cuestión.

El petitorio completo de Vélez a AFA

Detalles del pedido de Vélez a AFA

Se tenga al Club Atlético Vélez Sarsfield por presentado, por parte legitimada y por promovida en tiempo y forma la protesta e impugnación de la validez del partido disputado frente al Club Atlético Boca Juniors el 2 de septiembre de 2026. Se tenga por cumplido el pago del derecho de protesta previsto en el artículo 27, inciso c), del Reglamento de la Copa Argentina 2026. Se tenga por acompañada la prueba documental y se ordene la producción e incorporación de la documentación e informes detallados en el capítulo IX. Se disponga inmediatamente la medida provisional solicitada en el capítulo X y se me suspendan los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta la resolución definitiva. Se declare que Boca confeccionó, presentó y suscribió una planilla antirreglamentaria al incluir a seis futbolistas extranjeros cuando solamente cinco se encontraban habilitados para hacerlo. Se declare configurada la alineación indebida prevista en el artículo 18 del Código Disciplinario. Se sancione a Boca con la derrota por retirada o renuncia, en los términos del artículo 18.2 del Código Disciplinario. Se registre como resultado oficial del encuentro Club Atlético Vélez Sarsfield 3 – Club Atlético Boca Juniors 0, conforme al artículo 26.1 del Código Disciplinario. Se deje sin efecto la definición por penales y se declare al Club Atlético Vélez Sarsfield clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, con la adecuación de la llave y de todos los registros deportivos correspondientes. Se tenga presente la reserva de solicitar los fundamentos de la decisión y de interponer los recursos previstos en el Código Disciplinario.

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¿Cuál es la postura de la AFA?

AFA considera que no se rompió ninguna norma y que el fallo fue administrativo, por lo que entiende que habrá una sanción económica, pero no deportiva. Eso se debe a que Ángel Romero no sumó minutos en el duelo del pasado miércoles. Más allá de la interpretación de la casa madre del fútbol argentino, el ente que tomará la decisión final es el Tribunal de Disciplina.

Se estima que la AFA considerará el reclamo de Vélez y todo pasará al Tribunal de Disciplina. Mientras tanto, en Boca ya saben que el duelo de cuartos de final ante Racing se jugará el domingo 27 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, el mismo en el que se midió ante el Fortín.

En síntesis

Vélez Sarsfield presentó una protesta ante AFA contra Boca Juniors por mala inclusión.

presentó una protesta ante AFA contra por mala inclusión. Boca Juniors incluyó seis extranjeros, pero solo cinco jugaron tras no ingresar Ángel Romero .

incluyó seis extranjeros, pero solo cinco jugaron tras no ingresar . AFA mantendría el resultado original porque la infracción de Boca fue solo un error administrativo.