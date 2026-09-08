River hoy: los dos que bajaron a Reserva y la figura que podría ir por primera vez a la Selección

Todas las novedades del Millonario de este martes 8 de septiembre, con el foco puesto en la visita a Atlético Tucumán por la novena fecha del Clausura.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 8 de septiembre, a días de visitar a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio ante el Decano, los dos futbolistas que jugaron por la Sudamericana y ahora lo harán en Reserva, el volante que es seguido por Scaloni para la Selección Argentina y precios elevados para la visita a Tucumán.

Ponzio bajó a dos futbolistas a Reserva

En medio de los cambios profundos que sacudieron el mundo River hace apenas unas semanas, la Reserva sufrió modificaciones y, desde que Escudero y Manfredi pasaron a acompañar a Leonardo Ponzio en la Primera, fueron Diego Barrado y Matías Abelairas los que tomaron las riendas de la Reserva. De cara al cruce de esta martes ante Aldosivi por el Torneo Proyección, habrá dos incorporaciones de lujo.

Tanto Facundo González como Valentín Lucero integran la lista de convocados para enfrentar al Tiburón. La decisión de Ponzio es que los chicos sumen rodaje y sigan alternando entre Reserva y Primera. Cabe recordar que ambos defensores jugaron en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santa Fe.

Ante la sobrepoblación de laterales por izquierda -con Acuña y Ortega-, Lucero y González no tienen espacio en Primera, por lo que lo ideal para el León es que sigan sumando rodaje en la Reserva y poder contar con ellos en situaciones puntuales. Por tal motivo, todo indica que ante Aldosivi ambos serán titulares.

Facundo González vs. Gimnasia. (Foto: Getty).

Scaloni sigue de cerca a una figura de River

Según informó el periodista Maximiliano Grillo, Lionel Scaloni sigue de cerca a Tobías Andrada, el mediocampista que llegó a River desde Vélez en este último mercado de pases. Cabe recordar que la Selección Argentina jugará una serie de amistosos entre el 21 de septiembre y 6 deoctubre.

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Tobías Andrada disputa la pelota con Álex Arce. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Atlético Tucumán

El próximo sábado a las 17.30 horas, el Millonario visitará a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Si bien resta la definición, Leonardo Ponzio repetiría el once que puso ante Banfield e Independiente Rivadavia.

La formación de River ante el Decano sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Precios elevados para la visita a Tucumán

Atlético Tucumán recibirá público de River en el José Fierro. Serán unas 5 mil entradas populares a valor de 110 mil pesos. Un valor sumamente elevado en comparación al precio que establece la AFA para las generales, que debería ser de 50 mil pesos.

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio perfila el equipo titular de River Plate para visitar a Atlético Tucumán.

perfila el equipo titular de River Plate para visitar a Atlético Tucumán. Facundo González y Valentín Lucero sumarán minutos en Reserva tras jugar Copa Sudamericana.

sumarán minutos en Reserva tras jugar Copa Sudamericana. River Plate ofrecerá entradas a precios elevados para los hinchas visitantes en Tucumán.