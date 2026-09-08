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River hoy: los dos que bajaron a Reserva y la figura que podría ir por primera vez a la Selección

Todas las novedades del Millonario de este martes 8 de septiembre, con el foco puesto en la visita a Atlético Tucumán por la novena fecha del Clausura.

Driussi y Beltrán
© Prensa RiverDriussi y Beltrán

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 8 de septiembre, a días de visitar a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio ante el Decano, los dos futbolistas que jugaron por la Sudamericana y ahora lo harán en Reserva, el volante que es seguido por Scaloni para la Selección Argentina y precios elevados para la visita a Tucumán.

Ponzio bajó a dos futbolistas a Reserva

En medio de los cambios profundos que sacudieron el mundo River hace apenas unas semanas, la Reserva sufrió modificaciones y, desde que Escudero y Manfredi pasaron a acompañar a Leonardo Ponzio en la Primera, fueron Diego Barrado y Matías Abelairas los que tomaron las riendas de la Reserva. De cara al cruce de esta martes ante Aldosivi por el Torneo Proyección, habrá dos incorporaciones de lujo.

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Tanto Facundo González como Valentín Lucero integran la lista de convocados para enfrentar al Tiburón. La decisión de Ponzio es que los chicos sumen rodaje y sigan alternando entre Reserva y Primera. Cabe recordar que ambos defensores jugaron en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santa Fe.

Ante la sobrepoblación de laterales por izquierda -con Acuña y Ortega-, Lucero y González no tienen espacio en Primera, por lo que lo ideal para el León es que sigan sumando rodaje en la Reserva y poder contar con ellos en situaciones puntuales. Por tal motivo, todo indica que ante Aldosivi ambos serán titulares.

Facundo González vs. Gimnasia. (Foto: Getty).

Facundo González vs. Gimnasia. (Foto: Getty).

Scaloni sigue de cerca a una figura de River

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Según informó el periodista Maximiliano Grillo, Lionel Scaloni sigue de cerca a Tobías Andrada, el mediocampista que llegó a River desde Vélez en este último mercado de pases. Cabe recordar que la Selección Argentina jugará una serie de amistosos entre el 21 de septiembre y 6 deoctubre.

Tobías Andrada disputa la pelota con Álex Arce. (Foto: Getty).

Tobías Andrada disputa la pelota con Álex Arce. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Atlético Tucumán

El próximo sábado a las 17.30 horas, el Millonario visitará a Atlético Tucumán por la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Si bien resta la definición, Leonardo Ponzio repetiría el once que puso ante Banfield e Independiente Rivadavia.

La formación de River ante el Decano sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi; Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Precios elevados para la visita a Tucumán

Atlético Tucumán recibirá público de River en el José Fierro. Serán unas 5 mil entradas populares a valor de 110 mil pesos. Un valor sumamente elevado en comparación al precio que establece la AFA para las generales, que debería ser de 50 mil pesos.

DATOS CLAVE

  • Leonardo Ponzio perfila el equipo titular de River Plate para visitar a Atlético Tucumán.
  • Facundo González y Valentín Lucero sumarán minutos en Reserva tras jugar Copa Sudamericana.
  • River Plate ofrecerá entradas a precios elevados para los hinchas visitantes en Tucumán.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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