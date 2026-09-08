Con Lionel Messi y Lautaro Martínez, los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2026

A un mes y medio de la ceremonia que se realizará en Londres, la prestigiosa revista Football France publicó los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, galardón que se entrega al mejor jugador de la temporada, así como también a entrenadores y arqueros.

Dentro de la nómina para los candidatos a ganar de esta temporada, hay presencia argentina. Nuevamente quien aparece en la lista es Lautaro Martínez, quien viene de ganar la Serie A con Inter y de tener una buena performance con la Selección Argentina en el Mundial.

Además del Toro, tras dos años de ausencia, aparece dentro de los 30 nominados Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste, que anunció su retiro del seleccionado, tuvo un gran rendimiento en la Copa del Mundo y es por eso que va por su noveno Balón de Oro. Esta es su 17° nominación.

Los nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Pau Cubarsí (España/Barcelona)

Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Hakimi (Marruecos/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil/PSG)

Lautaro Martínez (Argentina/Racing)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)

William Pacho (Ecuador/PSG)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Rodri (España/Manchester City – Barcelona)

Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)

Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

Fabián Ruiz (España/PSG)

William Saliba (Francia/Arsenal)

Vitinha (Portugal/PSG)

Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

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Los 30 nominados al Balón de Oro.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.

Datos clave

Lionel Messi recibió su 17° nominación al Balón de Oro tras el Mundial 2026.

recibió su al Balón de Oro tras el Mundial 2026. Lautaro Martínez integra la lista de 30 candidatos al galardón entregado en Londres.

integra la lista de al galardón entregado en Londres. Football France anunció a los nominados para el mejor jugador de la temporada.