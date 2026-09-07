Argumentos cruzados y grises legales: se define qué pasará entre Vélez y Boca tras el escándalo en la Copa Argentina

Más allá del pedido por parte del Fortín para quedarse con los puntos, el ente regulador del fútbol argentino se avala del reglamento para no cambiar el resultado.

La novela del partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina sumó un capítulo más. A partir de este lunes AFA recibirá el reclamo del Fortín, ya que pidieron los puntos al alegar una mala inclusión por parte de su rival, debido a que seis extranjeros firmaron planilla, cuando el cupo máximo permitido es de cinco.

Si bien el elenco de Liniers emitió un comunicado oficial para informar que pidieron los puntos y la clasificación a los cuartos de final, todo indica que este reclamo no prosperará, por lo que desde AFA mantendrán el resultado original, que fue victoria del Xeneize por penales.

Según pudo saber Bolavip, esto se debe a un gris legal que hay en el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino. En el artículo 18, referido a las malas inclusiones, marca que una alineación indebida será cuando “un jugador participe en un partido y/o competición para el cual no es elegible, los órganos disciplinarios de la AFA podrán imponer medidas disciplinarias adecuadas, teniendo en cuenta la integridad de la competición en cuestión”.

El gris legal está en el concepto “participar”, ya que en Argentina se usa el mismo reglamento que dispone FIFA, y en el mismo, redactado en inglés, está la palabra “fielding”, que quiere decir alinear, que juegue y esté dentro del campo de juego durante el partido.

Esto quiere decir que no le darán la derecha a Vélez porque Boca utilizó a cinco de los seis extranjeros que tuvo en la lista, debido a que Ángel Romero no sumó minutos. Por ende, se toma que el club no sacó ventaja de este error administrativo y se le mantendrá el resultado original.

Así las cosas, con el correr de los días se confirmará que el Xeneize se quedará con el resultado original del partido y avanzará a la siguiente ronda de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá ante Racing el domingo 27 de septiembre, durante el parate por fecha FIFA.

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El artículo 18 de AFA sobre las formaciones indebidas

En caso de que un jugador participe en un partido y/o competición para el cual no es elegible, los órganos disciplinarios de la AFA podrán imponer medidas disciplinarias adecuadas, teniendo en cuenta la integridad de la competición en cuestión. En caso de que un jugador que participe en un partido sea declarado inelegible tras una protesta, se sancionará a su equipo con la derrota por retirada o renuncia y una multa de 50 v.e. como mínimo. Dicho jugador también podrá ser sancionado. 3. El Tribunal de Disciplina podrá actuar de oficio.

El artículo al que se aferra Vélez

Por otro lado, el Fortín también tiene de dónde agarrarse en el reglamento, ya que los artículos 12.2 y 12.3 señalan otro concepto respecto a alinear a un jugador. “Aquellos jugadores que hayan sido alineados en Planilla a favor de un Club en alguna fecha de algunos de los torneos organizados por la LPF durante la temporada 2026 podrán representar en los mismos torneos a otro club de la LPF”, dice.

Y agrega, afirmando que el suplente es contabilizado, por lo que Vélez se aferra: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 inciso 4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, un jugador podrá estar registrado en un máximo de tres Clubes durante una misma temporada. Sin embargo, durante dicha temporada el jugador solamente podrá ser alineado -sea como titular y/o suplente- solo en dos de esos Clubes, ya sean del país o del exterior”.

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El comunicado oficial de Vélez sobre la situación

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina.

La presentación se funda en un hecho objetivo y documentado: Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla. La situación surge de la propia planilla oficial del partido y de los registros del sistema COMET de la AFA.

No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento.

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Por ese motivo, Vélez solicitó que se declare configurada la alineación indebida y, en consecuencia, se reconozca la clasificación de nuestra institución a los cuartos de final de la Copa Argentina. Asimismo, se requirió la suspensión de los efectos deportivos de la clasificación atribuida a Boca hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta.

Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa.

Datos clave

Vélez Sarsfield reclamó los puntos ante AFA tras la eliminación frente a Boca Juniors.

ante AFA tras la eliminación frente a Boca Juniors. Boca Juniors incluyó seis extranjeros en planilla pero solo cinco sumaron minutos de juego.

en planilla pero solo cinco sumaron minutos de juego. AFA mantendrá la victoria xeneize y el cruce contra Racing el 27 de septiembre.