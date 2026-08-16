River vs. Argentinos Juniors EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Monumental, el Millonario recibe al Bicho en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Este domingo por la tarde, River recibe a Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

La ovación a Thiago Almada

👏🏼 Con el número 23… ¡THIAGO ALMADA! El Monumental y un gran recibimiento para su flamante estrella, en el aplausómetro del partido vs. Argentinos Juniors. pic.twitter.com/AiFK1ArFz8 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

Las formaciones de River y Argentinos Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto, Franco Vázquez; Emiliano Viveros, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez; Alan Lescano, Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

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La camiseta de Thiago Almada. (@RiverPlate)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026