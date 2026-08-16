Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Clausura

River vs. Argentinos Juniors EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Monumental, el Millonario recibe al Bicho en un partido determinante para la tabla de posiciones.

Nicolás Otamendi y Hernán López Muñoz, figuras de River y Argentinos Juniors.
Nicolás Otamendi y Hernán López Muñoz, figuras de River y Argentinos Juniors.
+ Seguinos en

Este domingo por la tarde, River recibe a Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

La ovación a Thiago Almada

Las formaciones de River y Argentinos Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.

Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto, Franco Vázquez; Emiliano Viveros, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez; Alan Lescano, Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

La camiseta de Thiago Almada. (@RiverPlate)

La camiseta de Thiago Almada. (@RiverPlate)

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones