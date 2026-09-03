Alfredo Berti advirtió a River y reveló si va a jugar Maxi Salas: “Es nuestra idea”

El entrenador de Independiente Rivadavia se refirió a la polémica y palpitó el cruce con el Millonario en el Estadio Monumental.

Este domingo por la tarde, Independiente Rivadavia visita a River por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y es un partido determinante para la tabla de posiciones de cara a la recta final. En ese sentido, la polémica gira en torno a si Maximiliano Salas puede jugar el encuentro tras el acuerdo verbal entre las instituciones y Alfredo Berti habló al respecto.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia. (Getty Images)

Cabe recordar que el delantero llegó por un préstamo por un año, luego de integrar el grupo de futbolistas que se entrenó por separado del plantel del Millonario en el predio de Cantilo ya que no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet. En medio de ese contexto, se mudó a Mendoza para vestir la camiseta de la Lepra.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, Berti fue sincero. “Maxi es un pibe muy tranquilo y respetuoso, sabíamos que era buena persona y que es un futbolista de clase”, expresó el director técnico en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el experimentado entrenador agregó: “Estamos muy contentos con él, es un pibe normal y piola“.

Maximiliano Salas, en Independiente Rivadavia.

Inmediatamente después, Alfredo sentenció: “Creería que no va a jugar ante River, no me han dicho nada los dirigentes“. A su vez, el estratega que comanda a la Lepra mendocino también soltó: “En su momento me dijeron que había una cláusula para que no juegue ante River, así que no vamos a gastar energía en esos temas que a los entrenadores no nos competen“.

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Por otro lado, se refirió a los futbolistas rivales y tiró: “River tiene sus jugadores de jerarquía, pero nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro con nuestras armas”. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y fue por más. “Vamos a salir a atacarlo a River, esa es nuestra idea. Queremos jugar un partido de igual a igual“, manifestó con un tono ambicioso.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Estamos con mucha ilusión de pelear en todos los frentes y sumar estrellas, el equipo ha ido creciendo y eso es un valor importante“, sostuvo Alfredo Berti sobre la gran actualidad de Independiente Rivadavia, en la que lidera la tabla anual del 2026.