Sin Paredes, Boca jugará con formación alternativa ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura

Con un calendario apretado y la serie ante Sao Paulo en el horizonte, el Vasco Arruabarrena está obligado a rotar este sábado.

Boca Juniors abrió septiembre con clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, por lo que se mantiene vivo en las tres competencias de este segundo semestre. Esto significa que tendrá una exigente seguidilla en las próximas semanas y que el Vasco Arruabarrena deberá ingeniárselas para manejar las cargas de sus jugadores.

Este sábado, a solo 3 días del partido de ida ante Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize visitará a Gimnasia de Mendoza en un duelo directo ante el líder de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Directamente desde Córdoba, el plantel ya está en Cuyo para afrontar este compromiso.

Para este duelo, Leandro Paredes y Milton Delgado serán bajas obligadas en el club de la Ribera por lesión. Pero el Vasco también prepara una importante rotación para que sus principales futbolistas descansen este fin de semana.

En ese contexto, se encamina el debut de Enner Valencia como titular con la azul y oro. El ecuatoriano ya sumó un puñado de minutos desde el banco de suplentes, por lo que esta será su primera gran oportunidad para demostrar su nivel actual.

Paredes salió tocado ante Vélez.

Camilo Rey Domenech ingresaría en lugar de Paredes para enfrentar al Lobo mendocino, mientras que la defensa sería la línea con mayor cantidad de modificaciones, con 3.

Publicidad

La posible formación de Boca ante Gimnasia de Mendoza

Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Enner Valencia y Sebastián Villa o Leonel Flores.

Datos clave