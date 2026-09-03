El dardo de Germán Pezzella a la dirigencia de River en su presentación en Peñarol: “No lo pude hacer”

El campeón del mundo rescindió su contrato en el Millonario y el Manya lo presentó en una conferencia de prensa.

Germán Pezzella es uno de los tantos futbolistas que se fue de River en este mercado de pases, ya que no iba a ser tenido en cuenta por Eduardo Coudet y durante el último tiempo se entrenó diferenciado en el predio de Cantilo. En ese sentido, rescindió su contrato con el club de sus amores y ahora se convirtió en nuevo refuerzo de Peñarol.

Germán Pezzella, en su última etapa en River. (Getty Images)

Cabe recordar que el experimentado zaguero central y campeón del mundo con la Selección Argentina, firmó un contrato de un año y medio con el conjunto uruguayo, que lo vincula hasta el 31 de diciembre de 2027. De esta manera, el defensor de 35 años tendrá una nueva experiencia en Montevideo, con la pesada camiseta aurinegra.

Lo cierto es que, durante su presentación oficial en Peñarol, Germán se refirió a su salida del Millonario. “Aprovecho este espacio para despedirme públicamente de River“, sentenció Pezzella en un mensaje indirecto tras no tener una oportunidad para despedirse de la institución en la que realizó las divisiones inferiores y luego se convirtió en profesional.

Germán Pezzella, en su presentación en Peñarol. (@OficialCAP)

Pocos segundos más tarde, el zaguero central continuó. “No lo pude hacer en otro momento y la verdad que es el club más importante de mi vida, por todo lo que pasé ahí“, manifestó sin titubear ante el micrófono. Inmediatamente después, también expresó: “Aprovecho para agradecerle a la gente. Siento un cariño muy grande“.

Publicidad

Después de lanzar ese mensaje indirecto por no poder despedirse de River al menos de manera pública con una conferencia de prensa, hizo hincapié en su nueva experiencia en el fútbol uruguayo. “Acá estamos, para iniciar esta nueva aventura muy ilusionado y muy contento. Con ganas de arrancar“, aseguró Pezzella con la indumentaria de Peñarol.

🗣️ “APROVECHO ESTE ESPACIO PARA DESPEDIRME PÚBLICAMENTE DE RIVER YA QUE NO LO PUDE HACER EN OTRO MOMENTO”



🗣️ “ES EL CLUB MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA”



‼️🎙️ Germán Pezzella se refirió a River en su presentación en Peñarol. pic.twitter.com/GnYW5GGtIa — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) September 3, 2026

Los números de Germán Pezzella en River

Entre sus dos ciclos en los que representó la camiseta de River Plate, Germán Pezzella disputó un total de 119 encuentros oficiales, en los que aportó 6 goles y 2 asistencias. Además, ganó dos títulos a nivel local y conquistó la Copa Libertadores 2015, además de la Copa Sudamericana 2014 y una Recopa.