El plan de AFA con Lionel Messi para el primer partido de la Selección Argentina tras el anuncio de su retiro

AFA busca disputar tres partidos amistosos para la fecha FIFA que comenzará a finales de septiembre. Todavía no hay rivales confirmados.

Pocos días después del anuncio oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, AFA se encarga de organizar los primeros partidos para la fecha FIFA que irá del 21 de septiembre al 6 de octubre. La Albiceleste jugará por primera vez luego del Mundial 2026 y el plan es que el 10 diga presente.

Si bien el capitán dio a entender que su despedida fue el pasado 19 de julio contra España en Nueva York – Nueva Jersey, la idea de la Asociación del Fútbol Argentino es invitar a Leo para que pueda ponerse la Albiceleste en su territorio por última vez.

Más allá de esa intención, las autoridades tienen en claro que la decisión final será del propio 10 y se respetará, sea cual sea. Por lo pronto, todavía no hay pistas de lo que pueda hacer el mejor jugador de la historia, aunque su carta de despedida dio a entender que ya se vio su última función.

Messi jugó 207 partidos a lo largo de 20 años, teniendo en cuenta tanto competencias internacionales como también distintos amistosos disputados en las fechas FIFA. Serán 208 si el capitán elige participar de los próximos amistosos.

Argentina ya despidió a Messi

La propia Selección Argentina despidió al campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lo hizo a través de una publicación realmente emocionante que grafica a la perfección lo que logró La Pulga.

“Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”, expresó la Selección Argentina, poco más de un mes después de aquel partido frente a España que generó una profunda tristeza en Messi, quien posteriormente sufrió la pérdida de su padre. Dichas palabras fueron acompañadas por una imagen del crack levantando la Copa del Mundo.

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