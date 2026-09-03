La única duda que mantiene Ponzio para el partido de River ante Independiente Rivadavia

Luego de la victoria en Banfield, el Millonario se presentará en el Estadio Monumental con la misión de seguir recuperando terreno.

El ciclo de Leonardo Ponzio como director técnico interino de River Plate arrancó de la mejor manera. Es que, el fin de semana pasado, el Millonario expuso una versión mucho más lúcida que con Eduardo Coudet y se quedó con una victoria importante por 3-2 como visitante de Banfield, con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa.

En ese contexto, los del barrio porteño de Núñez lograron escalar en la tabla de posiciones y también en la tabla anual, pensando en la próxima edición de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana. Pero, claro está, debido al flojo rendimiento en el inicio del semestre, es obligatorio continuar mejorando.

Así las cosas, este domingo, en el Estadio Monumental de Núñez, el equipo de Coudet se encontrará frente a frente con Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Y el objetivo es volver a hacerse con los tres puntos para seguir soñando.

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico de Ponzio mantiene solamente una duda con respecto a la alineación inicial para chocar con Independiente Rivadavia. Y la misma tiene que ver con la mitad de la cancha, debido al estadio de Aníbal Moreno. Si el volante central no evoluciona favorablemente, continuará Fausto Vera.

Aníbal Moreno, en duda. (Foto: Getty)

En cuanto al resto del equipo, Ponzio quedó muy conforme con quienes iniciaron el partido frente a Banfield en el Florencio Sola, por lo que no aplicaría ninguna variante. En ese sentido, se mantendría el dibujo con el tridente ofensivo que convenció y mucho a los hinchas: Thiago Almada por detrás de Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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¿La probable formación de River para recibir a Independiente Rivadavia el próximo domingo con el Monumental como testigo? Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

¿Cuándo se juega River vs. Independiente Rivadavia?

El partido entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre, desde las 19:15 horas, en el Estadio Monumental de Núñez.

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio debutó como DT interino de River con triunfo 3-2 ante Banfield.

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6 de septiembre a las 19:15 se jugará el partido en el Monumental.

Aníbal Moreno o Fausto Vera definirán la única duda en la alineación titular.

Las posiciones del Torneo Clausura