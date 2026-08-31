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Fútbol argentino

Por qué hubo diferentes criterios arbitrales en los penales de River e Impediente Rivadavia

El pasado domingo se vivieron dos jugadas similares, pero con diferentes resoluciones arbitrales y eso despertó la polémica.

Los penales de Arce y Almada
© Captura ESPN y TNT SportsLos penales de Arce y Almada

Fue un domingo cargado de polémicas en el fútbol argentino. River superó a Banfield por 3 a 2, pero no pasó desapercibido el penal que ejecutó dos veces Thiago Almada por invasión de futbolistas del Taladro. Horas más tarde, en Mendoza, Independiente Rivadavia le ganó a Racing por 3 a 1 y Álex Arce -delantero de la Lepra- falló su penal y, si bien hubo invasión de jugadores de la Academia, la pena máxima no se repitió.

Según informó Germán García Grova en TyC Sports, el motivo por el que los árbitros -y el respectivo VAR- no se tomó la misma decisión en ambas jugadas porque a diferencia del partido de River, la invasión de Escudero no interfiere en la carrera de un rival. En Banfield, el defensor interfiere en la carrera de Correa. En Mendoza, sin Escudero, despejaba Espino.

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Una vez terminado el partido entre Banfield y River, Pedro Troglio se refirió a la jugada de la polémica y dijo: “El reglamento dice que está bien cobrado, pero quiero ver, a partir de ahora, cuántas veces se va a cobrar esta jugada. Es decir, yo acepto que hay invasión de tres jugadores míos, de una milésima de pie, y de un jugador de River”.

¿Quiénes fueron los árbitros de los partidos?

El encargado de impartid justicia en el partido entre River y Banfield que se jugó en el Florencio Sola fue Leandro Rey Hilfer, que estuvo acompañado en el VAR por Lucas Novelli. En Mendoza, el juez principal fue Álvaro Carranza, que contó con Héctor Paletta en el VAR.

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DATOS CLAVE

  • Thiago Almada repitió su penal en el triunfo de River por invasión de Banfield.
  • Álex Arce falló su penal ante Racing y el árbitro no ordenó repetirlo.
  • Germán García Grova explicó la diferencia de criterio arbitral en ambos penales ejecutados.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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