Conmebol designó los árbitros para los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana

La próxima semana se llevan a cabo los partidos de ida de los cuartos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Con esos compromisos sobre la mesa, la CONMEBOL designó los arbitrajes de cada uno de los encuentros que se jugarán entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre y antes de las respectivas revanchas.

Un dato importante a tener en cuenta es que Boca recibe a Sao Paulo en La Bombonera para abrir la llave entre dos gigantes del continente. Por otro lado, Estudiantes de La Plata enfrenta a Corinthians en un duelo crucial llevado a cabo en UNO y también Platense visita a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná ubicado en Río de Janeiro.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Boca – Sao Paulo (Copa Sudamericana)

Árbitro: Piero Maza (CHI).

Asistente 1: José Retamal (CHI).

Asistente 2: Miguel Rocha (CHI).

Cuarto árbitro: Diego Flores (CHI).

VAR: Fernando Vejar (CHI).

AVAR: Miguel Araos (CHI).

Fluminense – Platense (Copa Libertadores)

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Asistente 1: Horacio Ferreiro (URU).

Asistente 2: Andrés Nievas (URU).

Cuarto árbitro: Mathias De Armas (URU).

VAR: Andrés Cunha (URU).

AVAR: Agustín Berisso (URU).

Andrés Matonte, árbitro uruguayo. (Getty Images)

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Estudiantes – Corinthians (Copa Libertadores)