River hoy: probable formación vs. Independiente Rivadavia y Juanfer vs. Coudet

Todas las novedades del Millonario de este jueves 3 de septiembre, a días de enfrentar a la Lepra mendocina en El Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este jueves 3 de septiembre, a días de enfrentar a Independiente Rivadavia por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El once que piensa poner Leonardo Ponzio, la situación de Francisco Álvarez, Juanfer apuntó contra Eduardo Coudet y Martín Demichelis habló de su paso por el Millonario.

¿Cómo formaría River vs. Independiente Rivadavia?

El próximo domingo a las 19.15 horas, River recibirá a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura. Leonardo Ponzio pondría desde el arranque a: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

River se ilusiona con Francisco Álvarez

En uno de los mercados de pases más extraños de la historia reciente para River, siguen los movimientos y un marcador central podría sumarse a las filas del Millonario en las próximas horas. Se trata de Francisco Álvarez, el defensor que se desempeña en Argentinos Juniors.

Desde hace algunos días que el club de Núñez está tras los pasos del jugador del Bicho, especialmente desde que tomó fuerza la posible salida de Lucas Martínez Quarta, quien finalmente se quedará en el club. El que se puede marchar ahora es Lautaro Rivero y por eso en River consideran que deben reforzar el sector, por eso ya ofertaron por Francisco Álvarez.

Según pudo saber Bolavip, River ofertó 3 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista nacido en San Juan. Desde Argentinos Juniors desestimaron este ofrecimiento ya que pretenden vender el 70% del pase a cambio de 6 millones de dólares. Las negociaciones continuarán y en Núñez hay optimismo en que se pueda cerrar en las próximas horas.

Publicidad

Francisco Álvarez. (Foto: Prensa Argentinos).

Juanfer apuntó contra Coudet

A una semana de la salida de Eduardo Coudet de su cargo como entrenador de River, Juan Fernando Quintero, ex jugador del Millonario, habló en una entrevista con Win Sports, en donde se refirió nuevamente a cómo era su relación con el DT y el motivo por el que decidió rescindir su contrato con el club.

Dentro de sus declaraciones, el colombiano aseguró que finalmente él tuvo razón, ya que poco tiempo después de sus primeras palabras contra el ‘Chacho’, finalmente se fue del club a causa de malos resultados, incluyendo eliminaciones en los 16avos de la Copa Argentina y octavos de Copa Sudamericana.

Publicidad

“Yo quiero hacer esto a un costado porque, después de lo que me pasó y después de todo lo que he vivido con River, ha sido muy difícil para mí, ¿sí? El dejar al lado un cariño, un respeto y una gratitud por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que hemos vivido, se generó mucho revuelo porque yo simplemente traté de ser sincero. Y a mí el tiempo realmente me dio la razón. Y no soy el dueño de la verdad, aclaro”, inició.

Juanfer Quintero y Eduardo Coduet en acción. (Foto: Imago).

“Pero son diferentes formas en las que muchos entrenadores ven el fútbol y el futbolista, y ven si puede aportar o no, y eso se respeta. Nunca le falté al respeto. Simplemente dije las palabras que yo sentía y lo que yo viví en experiencia propia. Y quiero aclarar esto porque en ningún momento le falté al respeto, son sus formas”, agregó.

Publicidad

Siguiendo con sus palabras, habló de su presente: “Pero hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce. Y siempre he dicho que un entrenador o te frustra o te potencia. Y es así como yo veo el fútbol; más allá de hablar con un directivo, a mí si el entrenador me quiere es el único que me incentiva a estar en un proyecto o a no ir. Como en otras ocasiones me tocó que me llamaban entrenadores y al escucharlos pues tomé la decisión de no ir. Y sobre todo ahorita en el mercado pasó”.

“Entonces creo que uno siempre mira el beneficio de cómo te van a potenciar, cómo vas a ayudar y cuál es tu rol dentro de un equipo. Entonces a raíz de eso se toman las decisiones, porque ya no somos niños, ya tenemos una cierta edad —en mi caso 31 años—, donde yo analizo todo, donde quiero jugar y donde realmente me siento importante, y donde sé que puedo ser útil tanto dentro como fuera del campo. Creo que esos son los análisis realmente y profundos que yo hago a raíz del juego. Después la vida, en lo familiar, en los amigos, todo… qué mejor ciudad que estar en Medellín”, continuó sobre su actualidad en Colombia.

Y cerró: “Entonces, todo el mundo saca lo que tiene dentro de su corazón y sus emociones, que quizás pueden estar equivocados o pueden estar acertados, es así. Así miro la vida y el fútbol y por eso tomo las decisiones. Al que le guste bien, y al que no, pues hermano, es muy respetable todos los sentimientos que tenga”.

Publicidad

Demichelis recordó su paso por River

Martín Demichelis dialogó con Clarín y dijo: “Fui, soy y seré un hincha. Y River es tan grande que está por encima de todos los nombres. Fue un verdadero placer y estaré inmensamente agradecido. Me tocó vivir la transición más grande en este club. No solo por quién se fue, sino por los jugadores que le dieron tanta gloria. Me vine a hacer cargo y cometí errores, pero lo hice con gran sentido de pertenencia“.

Martín Demichelis. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Leonardo Ponzio prueba el once para enfrentar a Independiente Rivadavia en el Clausura.

prueba el once para enfrentar a Independiente Rivadavia en el Clausura. Francisco Álvarez define su posible llegada a River en las últimas horas.

define su posible llegada a River en las últimas horas. Juan Fernando Quintero y Martín Demichelis expresaron declaraciones sobre sus pasados en River.