Rosario Central y el sueño imposible de sumar a Giovani Lo Celso: la única vía para su arribo y los millones que pide Betis

Después de repatriar a Ángel Di María, quien fue vital para lograr el título de Liga que Rosario Central obtuvo en 2025 por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla anual, ahora los directivos tienen otro sueño: Giovani Lo Celso.

A lo largo de las últimas horas, Manuel Pellegrini, el entrenador de Real Betis, dejó abierta la puerta para que el mediocampista rosarino regresara a su tierra, pero no será nada sencillo. Según confirmó TyC Sports, “la dirigencia habló con el mediocampista de la Selección Argentina para conocer su situación y evaluar un posible regreso”.

Como no posee mucha continuidad en el conjunto andaluz, no vería con malos ojos poder emigrar y así sumar minutos de cara a la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero hay dos complicaciones bien marcadas, las cuales perjudicarían el retorno de Lo Celso.

La misma fuente reveló que “el club español pide cerca de 15 millones de euros”, como así también que “su regreso, solo sería viable si logra salir libre, pese a tener contrato hasta 2028”. Claramente, es muy complejo y, a pesar de que Inter Miami también lo desea, por ahora no hubo una oferta desde el club de Fort Lauderdale.

Los números de Gio Lo Celso en la temporada 2025/2026

Si Giovani Lo Celso se suma a Inter Miami o Rosario Central, el plantel de Real Betis estará perdiendo una pieza clave de su esquema de los primeros seis meses de la temporada 2025/2026.

En total, el rosarino suma 1248 minutos repartidos en 21 partidos entre LaLiga, Copa de Rey y la Europa League. Suma 2 goles y 2 asistencias.

