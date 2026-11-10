River hoy: amistoso confirmado y estrategia para el próximo mercado de pases

Todas las novedades del Millonario de este martes 10 de noviembre, el día previo de ir a Pilar para hacer una mini pretemporada.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 10 de noviembre de 2026, con el foco puesto en la puesta a punto para los playoffs del Torneo Clausura, que serán ante Lanús. Amistoso confirmado ante Gimnasia en el Estadio Monumental, la estrategia para el próximo mercado de pases, los convocados a la Sub 20 finalmente se quedan y el pedido para jugar contra el Granate.

Amistoso ante Gimnasia

El objetivo de River es claro: ganar el Torneo Clausura. Los de Leonardo Ponzio saben que solamente tienen finales por delante y la primera de ellas será ante Lanús en el Estadio Monumental el próximo fin de semana del 22 de noviembre. Con la misión de no perder ritmo, los de Núñez realizarán una mini pretemporada en Pilar y ya cerraron un amistoso para el próximo sábado.

River se medirá el sábado 14 de noviembre a partir de las 10 horas en el Estadio Monumental -a puertas cerradas- ante Gimnasia y Esgrima La Plata, uno de los mejores equipos de la temporada regular del Clausura. El Lobo compartió zona con el Millonario -los platenses se impusieron por 1 a 0 en la segunda fecha- y allí terminó tercero con 31 puntos.

River cayó ante el Lobo la última vez que se enfrentaron. (Foto: Getty).

La estrategia para el próximo mercado

River cuenta con uno de los planteles más importantes del fútbol sudamericano. El Millonario entendió que había que jerarquizar el plantel con nombres importantes y por eso apostó por futbolistas de la talla de Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Aníbal Moreno y Lucas Beltrán. También fue en búsqueda de promesas como Tobías Andrada.

A la vista de los resultados y los rendimientos, quedó claro que no todas las incorporaciones funcionaron, pero la estrategia del club fue clara: invertir fuertemente en dos mercados para hacer una base de cara a los próximos tres años. El propio Stefano Di Carlo así lo dejó en claro, por lo que en el mercado de pases de enero y febrero de 2027 habrá pocos refuerzos.

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River no logró encontrar una pareja de centrales confiable en 2026. En el primer semestre fueron habitualmente titulares Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, pero el rendimiento de ambos estuvo muy por debajo de lo esperado y todo indica que ambos se irán. Por tal motivo, los de Núñez irán por uno o dos marcadores centrales. Uno de los nombres que interesa es el de Francisco Álvarez y el otro es el de Sheyko Studer.

Francisco Álvarez marca a Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

Otro sector que está en la lupa es el del volante central. En los últimos años hubo varias pruebas fallidas con jugadores por los que se invirtió mucho dinero como Rodrigo Villagra o Kevin Castaño. Aníbal Moreno se perfila para ser el titular en 2027, pero habrá que ver si los de Núñez desembolsarán 4 millones de dólares para comprar a Fausto Vera, que llegó a préstamo desde Atlético Mineiro a comienzos de año.

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Los citados a la Sub 20 se quedan en River

De cara al inicio de los playoff, River se prepara para recibir a Lanús en el Estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Clausura, con fecha a confirmar, el fin de semana del 21 de noviembre, posterior a la fecha FIFA por la que para el fútbol local.

En este sentido, la dirigencia del Millonario y el cuerpo técnico comandado por Leonardo Ponzio tomaron una determinación con respecto a Tobías Andrada, Santiago Espíndola y Lautaro Pereyra, los tres chicos convocados para la Selección Argentina Sub 20 de Diego Placente.

Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).

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Según pudo saber Bolavip, desde el club de Núñez hicieron un pedido formal a la AFA para que los tres futbolistas no sean cedidos en esta ventana FIFA y así quedarse entrenando con el primer equipo, que hará una mini pretemporada en Pilar, con prácticas a doble turno.

¿Cuándo se jugará vs. Lanús?

River enfrentará a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura. La intención de los de Núñez es jugar el viernes 20 de noviembre, aunque desde la AFA pretenden que sea el domingo 22. Cabe recordar que el sábado 21 será la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, por lo que la seguridad de CABA no ve con buenos ojos que el Millonario juegue ese mismo día.

DATOS CLAVE

River Plate confirmó un amistoso ante Gimnasia en el Estadio Monumental .

confirmó un amistoso ante en el . River Plate definirá su estrategia para el próximo mercado de pases .

definirá su estrategia para el próximo . Los convocados a la Sub 20 finalmente permanecerán en River Plate.