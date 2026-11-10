Leonardo Astrada se refirió al mensaje de Ponzio a Arruabarrena por el título de liga de Boca

A raíz de una de las grandes revelaciones del pasado fin de semana, Leo Astrada opinó sobre la felicitación de Leonardo Ponzio al Vasco Arruabarrena.

Por si ver a Boca Juniors consagrarse de la manera épica en la que se quedó con el campeonato de liga no fuera suficiente, los hinchas de River Plate sufrieron otro golpe. Cuando Rodolfo Arruabarrena reveló que Leonardo Ponzio lo felicitó por el título de Boca apenas unos minutos después de la consagración, muchos simpatizantes del Millonario se tomaron mal la noticia.

Sin embargo, un referente del sentimiento riverplatense, como Leonardo Astrada, se refirió al tema y le restó importancia al mensaje de Ponzio para Arruabarrena. En ESPN F90, el “Negro” Astrada dejó en claro su postura al respecto.

“En esto vas a tener gente a favor y gente en contra. Es lo que siente uno. Es la relación que puedan llegar a tener entre ellos, que yo no la conozco. Seguramente han compartido algo por un tiempo. No me molestó (que el técnico de River llamara al de Boca para felicitarlo)”, Astrada comentó sobre la polémica situación entre ambos entrenadores.

El horno no está para bollos

Mientras River coquetea con la cornisa y se juega todo en los playoffs del Torneo Clausura 2026, Boca disfruta de un presente arrollador y puede agregar cuatro títulos más a su vitrina hasta fin de año.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

En dicho contexto, ver al entrenador del Millonario, incluso siendo alguien tan respetado en el mundo River como Ponzio, felicitar al DT xeneize tan rápido está lejos de ser una noticia agradable. En ese sentido, el fastidio de los hinchas de River es entendible.

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A su vez, Ponzio y Arruabarrena son personas por fuera de sus roles en River y Boca, respectivamente, y el saludo del primero al segundo es razonable. En un mundo ideal, podría interpretarse como un mensaje de Ponzio a Arruabarrena, ya que ambos pueden tener una buena relación más allá de las instituciones que representan.

Lo que implica para River

Sin embargo, es difícil no verlo como un saludo de River a Boca por el campeonato. Al fin y al cabo, hay una razón por la que ninguno de los grandes felicitó a Boca Juniors por el campeonato: hacerlo puede tomarse como un signo de debilidad o sumisión.

Para muchos, eso fue exactamente lo que generó el mensaje de Ponzio a Arruabarrena. Y el hecho de que el Vasco lo haya ventilado públicamente puede tener consecuencias en cómo ambos entrenadores se manejen de cara al futuro.

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Quizás sin intención de hacerlo, Arruabarrena le enseñó una lección de vida a Ponzio, quien está dando sus primeros pasos como director técnico.

En síntesis